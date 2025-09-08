Μ. Αποστολάκη: Περιορισμένη η επιρροή των μέτρων

Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η ΔΕΘ θα έχουν περιορισμένη επιρροή στους πολίτες, ανέφερε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, τονίζοντας πως «το όποιο θετικό περιεχόμενο θα εξαερωθεί, γιατί αφήνεται ανέγγιχτο το πρόβλημα της ακρίβειας και γιατί δεν υπάρχει καμία στρατηγική παρέμβαση σε ζητήματα ανάπτυξης και επενδύσεων».

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Real, επεσήμανε πως «όταν επί 6 χρόνια η κυβέρνηση επιτρέπει τη διόγκωση των ανισοτήτων, τα όποια μέτρα έχουν χαρακτήρα ‘ασπιρίνης’».

Η κ. Αποστολάκη υπογράμμισε ότι «επιμένουμε στη μείωση του ΦΠΑ. Να μας πει η κυβέρνηση πώς θα περάσει στους νησιώτες η μείωση του ΦΠΑ στα νησιά, και γιατί δεν μπορεί να περάσει στο σύνολο της χώρας, όπως υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ».

«Η αναφορά του Πρωθυπουργού ότι τον προσέλαβαν οι πολίτες για 4 χρόνια αντανακλά μια συναλλακτική αντίληψη»

Ανέφερε επιπλέον ότι «ο ρόλος του Πρωθυπουργού δεν είναι να γίνεται διεκπεραιωτής συμφερόντων και παρατηρητής της επικράτησης των ευνοημένων απέναντι στους ζημιωμένους της στεγαστικής κρίσης, το «’ένας κερδίζει, ένας χάνει’».

Καταλόγισε, δε, στον κ. Μητσοτάκη ότι το στεγαστικό ζήτημα τροφοδοτήθηκε από πολιτικές που επέλεξε ο ίδιος.

«Το στεγαστικό και το δημογραφικό είτε λόγω αδράνειας, είτε λόγω λανθασμένων πολιτικών, έχουν επιδεινωθεί την τελευταία 6ετία σε τέτοιο βαθμό, ώστε οποιαδήποτε παρέμβαση έρχεται ‘πολύ λίγο, πολύ αργά’» συνέχισε η κ. Αποστολάκη.

Τόνισε δε πως η αναφορά του Πρωθυπουργού ότι τον «προσέλαβαν οι πολίτες για 4 χρόνια, αυτό είναι το συμβόλαιό του» αντανακλά «μια συναλλακτική αντίληψη για τη διακυβέρνηση της χώρας, χωρίς ίχνος θεσμικότητας και αντίληψης του δημοσίου συμφέροντος».

«Τον σκεπτικισμό της νέας γενιάς απέναντι στην πολιτική τον τροφοδοτεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός όταν μίλησε για ‘σκάνδαλα’ (εντός εισαγωγικών) και όταν δεν βρήκε μια λέξη για την εγκληματική οργάνωση που έχει στηθεί στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ» πρόσθεσε η κ. Αποστολάκη.