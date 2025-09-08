Συνάντηση Κ. Μητσοτάκη – υιού Χαφτάρ: Τι βρέθηκε στην ατζέντα

Συνάντηση με τον γενικό διευθυντή του Ταμείου Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης της Λιβύης, Μπιλκασέμ Χαφτάρ, υιό του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία συμμετείχε και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης.

Συζητήθηκαν επίσης τρόποι ενίσχυσής τους στον οικονομικό και εμπορικό τομέα.

Ο κ. Χαφτάρ είχε νωρίτερα συνάντηση με τον κ. Γεραπετρίτη, ενώ αναμενόταν να συναντήσει και τον υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη.

Όπως είχε γράψει το naftemporiki.gr, οι συναντήσεις αυτές λαμβάνουν χώρα σχεδόν δύο μήνες μετά την επίσκεψη του Γιώργου Γεραπετρίτη στη Βεγγάζη (Ανατολική Λιβύη) όπου συναντήθηκε με τον Χαλίφα Χαφτάρ παρουσία των γιων του – μεταξύ αυτών και του αρμόδιου για οικονομικά θέματα, Μπιλκασέμ Χαφτάρ και την επίσκεψη στην Τρίπολη (Δυτική Λιβύη).

Στη σημερινές συναντήσεις, ως συνέχεια των προηγούμενων επισκέψεων, ψηλά στην ατζέντα αναμενόταν να βρεθεί η ενίσχυση των διμερών σχέσεων στο πεδίο της οικονομίας, αλλά και της ενέργειας, η αεροπορική αλλά και ακτοπλοϊκή σύνδεση για τη μεταφορά εμπορευμάτων.

Στην Αθήνα ο ΥΠΕΞ της Τρίπολης

Ακολούθως στην Αθήνα θα βρεθεί στις 15/09 και ο ασκών χρέη Υπουργού Εξωτερικών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Τρίπολης, όπως αποκάλυψε σε ρεπορτάζ της η «Ν», Αλ Μπαουρ.

Και οι δύο επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο ενώ οι εν λόγω επαφές αποκτούν πρόσθετη σημασία, δεδομένου ότι η Τουρκία επιχειρεί να εδραιώσει την επιρροή της στη Λιβύη, προωθώντας την επικύρωση του άκυρου και ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βεγγάζη.