Η οικονομική πλατφόρμα Δένδια για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Σαφές μήνυμα στήριξης προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και ολιστικής προσέγγισης για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας μέσω εξοικονομήσεως πόρων και όχι με επιβάρυνση του φορολογούμενου, έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, από την 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Με αιχμή του δόρατος τις αυξήσεις στους μισθούς των στελεχών, την υλοποίηση του μεγαλύτερου στεγαστικού προγράμματος στην ιστορία της χώρας και ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης από το «επιδοτούμενο» από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ο Νίκος Δένδιας έκανε λόγο για μια στρατηγική που συνδυάζει οικονομική σοβαρότητα με κοινωνική ευαισθησία.

Αυξήσεις με σεβασμό στον φορολογούμενο

Όπως έχει ανακοινώσει προ μηνών, από την 1η Οκτωβρίου 2025 τίθενται σε εφαρμογή οι πρώτες αυξήσεις στους μισθούς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, που θα κυμανθούν από 13% έως 25%.

«Οι πόροι προέρχονται από εσωτερικές εξοικονομήσεις του Υπουργείου Άμυνας και όχι από νέα κονδύλια του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αποδεικνύοντας –όπως τόνισε ο Υπουργός– ότι «ο Έλληνας φορολογούμενος δεν επιβαρύνεται ούτε ένα ευρώ», τόνισε μιλώντας στο Forum του ΟΤ.

Παράλληλα, από την 1η Ιανουαρίου 2026 οι αυξήσεις θα επεκταθούν και στους στρατιώτες, διαμορφώνοντας ένα συνεκτικό πλέγμα μέτρων που ενισχύει την κοινωνική δικαιοσύνη και αναβαθμίζει τη θέση των στελεχών στην καθημερινότητά τους.

Το νέο μισθολόγιο Δένδια

Σε ό,τι αφορά το νέο μισθολόγιο Δένδια, πρόκειται για μια μισθολογική μεταρρύθμιση η οποία τέθηκε σε ισχύ (κατά την πρώτη φάση) την 1η Απριλίου του 2025, και θα ολοκληρωθεί την 1η Οκτωβρίου του 2025.

Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων θα λάβουν αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές που θα κυμαίνονται από 13% έως 20% και πλέον, όπως επανέλαβε ο ΥΕΘΑ.

Ενώ θα ωφεληθούν και από τη νέα φορολογική μεταρρύθμιση από 1/1/2026.

Σημειώνεται ότι οι αυξήσεις θα εξαρτώνται από τον βαθμό, τη θέση ευθύνης, την άσκηση Διοίκησης και την κατηγορία, ενώ η συνολική ενίσχυση των βασικών μισθών και των επιδομάτων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα ανέρχεται σε 268 εκατ. ευρώ.

Το 60%, περίπου, της ενίσχυσης είναι αποτέλεσμα της εξοικονόμησης που δημιουργείται στο Υπουργείο από τον εξ ορθολογισμό της Δομής και της Λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων βάσει της «Ατζέντας 2030» όπου συνολικά από αυτήν τη μεταρρύθμιση και την εξοικονόμηση, ο κρατικός προϋπολογισμός διατηρεί 8 εκατ. ευρώ.

Όπως είχε σημειώσει ο Νίκος Δένδιας «προφανώς η δημοσιονομική επίπτωση είναι ουδέτερη για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».

Το υπόλοιπο 40% περίπου, αποτελεί τμήμα της γενικότερης εισοδηματικής πολιτικής της Κυβέρνησης που έχει ήδη ανακοινωθεί για την ενίσχυση των αποδοχών του συνόλου των Ενστολών.

Για την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ οι αυξήσεις αυτές αποτελούν την ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης στο ρόλο που επιτελούν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και στη συμβολή τους στη διασφάλιση της ασφάλειας της χώρας και των πολιτών.

Ενδεικτικά, μερικά παραδείγματα:

Ανθυπολοχαγός από τη Σχολή Ευελπίδων (ΑΣΕΙ), θα λάβει ετήσια αύξηση ποσού 3.540 ευρώ, τον πρώτο χρόνο μετά την αποφοίτησή του.

Πλωτάρχης από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΑΣΕΙ) μετά από 18 χρόνια υπηρεσίας θα λάβει ετήσια αύξηση ποσού 5.532 ευρώ.

Σμηνίας από τη Σχολή Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) θα λάβει ετήσια αύξηση ποσού 2.760 €.

Δεκανέας ΕΠΟΠ με 3 μόλις χρόνια υπηρεσίας θα λάβει ετήσια αύξηση 2.232 €.

Επίσης, από την 1η Ιανουαρίου έχουν τετραπλασιαστεί οι μηνιαίες αποδοχές των σπουδαστών στις Ανώτατες Στρατιωτικές μας Σχολές (ΑΣΕΙ) και έχουν διπλασιαστεί οι αποδοχές των σπουδαστών στις Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), με συνολικό κόστος 14,3 εκατ. ευρώ.

Και από τον Ιούνιο του 2024 έχει θεσμοθετηθεί:

Ειδική αποζημίωση για τα πληρώματα πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού, ύψους 24 εκατ. ευρώ

Ειδική αποζημίωση για το σύνολο του προσωπικού που μετέχει σε ειδικές αποστολές, ύψους 16 εκατ. ευρώ. Δηλαδή συνολικά 40 εκατ. ευρώ.

Στεγαστικό πρόγραμμα

Από το περίπτερο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη ΔΕΘ ο ΥΕΘΑ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο στεγαστικό πρόγραμμα του ΥΠΕΘΑ, που μέχρι το 2030 θα παραδώσει 5.000 νέες κατοικίες για στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τα πρώτα 1.050 σπίτια θα είναι έτοιμα ως τον Ιούνιο του 2026, ενώ συνολικά πρόκειται για το μεγαλύτερο οικιστικό πρόγραμμα στη νεότερη ελληνική ιστορία.

Το πρόγραμμα, που και αυτό χρηματοδοτείται από εξοικονομήσεις του Υπουργείου, αποσκοπεί στο να δώσει πραγματική λύση στο οξύ στεγαστικό ζήτημα.

Ειδικότερα, έχει στόχο την οικονομική «ανακούφιση» αλλά και την αναβάθμιση της ποιότητας στέγασης στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων κυρίως σε παραμεθόριες αλλά και ακριτικές περιοχές, ενώ ταυτόχρονα έχει και κοινωνικό πρόσημο καθώς ένας αριθμός διαμερισμάτων θα παραχωρηθούν σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς που δυσκολεύονται να βρουν στέγη όταν διορίζονται.

«Ένα σπίτι για κάθε στέλεχος που μετατίθεται σημαίνει μια έμμεση αύξηση μισθού της τάξης του 30-40%», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, τονίζοντας ότι η πολιτική αυτή δεν περιορίζεται σε επιδόματα που απλώς ενισχύουν τη ζήτηση, αλλά δημιουργεί προσφορά και πραγματική κοινωνική προστιθέμενη αξία.

Οικονομία, ασφάλεια, εθνική ανάταση

Ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από την ασφάλεια και την κοινωνική σταθερότητα. Μέσα από ένα νέο μοντέλο διοίκησης, που βασίζεται στη διαφάνεια, στην ορθολογική διαχείριση και στη μεγιστοποίηση των διαθέσιμων πόρων, το Υπουργείο Άμυνας συμβάλλει ενεργά στη γενικότερη ανάκαμψη της χώρας.

«Η Ελλάδα έχει απεριόριστες δυνατότητες και προοπτικές», δήλωσε ο Υπουργός, καλώντας τους πολίτες να πιστέψουν στις δυνάμεις της χώρας και να στηρίξουν την κοινή προσπάθεια.

Το σχέδιο Δένδια για τις Ένοπλες Δυνάμεις δεν περιορίζεται σε αυξήσεις και νέες κατοικίες.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό μοντέλο που ενισχύει την οικονομία, προσφέρει κοινωνική δικαιοσύνη και διασφαλίζει την εθνική ασφάλεια. Με ρεαλισμό, υπευθυνότητα και στρατηγική διορατικότητα, ο Υπουργός Άμυνας θέτει τις βάσεις για μια νέα εποχή οικονομικής ανάκαμψης και εθνικής ανάτασης.