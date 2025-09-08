Πολεμικό Ναυτικό: Ξανά στον Κόλπο του Άντεν η φρεγάτα ΣΠΕΤΣΑΙ με δικό της «ΚΕΝΤΑΥΡΟ»

Πλώρη για τον Κόλπο του Άντεν έβαλε η φρεγάτα «ΣΠΕΤΣΑΙ» του Πολεμικού Ναυτικού για το δεύτερο της τρίμηνο στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φρεγάτα «ΣΠΕΤΣΑΙ» τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (08/9) πήρε τη σκυτάλη από την φρεγάτα «ΨΑΡΑ» του Πολεμικού Ναυτικού -η οποία έδεσε προ ημερών στον Ναύσταθμο- και έβαλε πλώρη για τον Κόλπο του Άντεν στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ» προσφέροντας προστασία σε εμπορικά πλοία τα οποία γίνονται στόχοι των προσκείμενων στο Ιράν ανταρτών Χούθι.

Η φρεγάτα κλάσης «ΥΔΡΑ» μετά από όλους τους απαραίτητους ελέγχους αλλά και το εκπαιδευμένο πλήρωμά της πλέει για δεύτερη φορά στο πολεμικό πεδίο, την Ερυθρά Θάλασσα.

Ωστόσο αυτή τη φορά είναι άξιο αναφοράς πως δεν θα ακολουθήθηκε το «βάλε – βγάλε» από τη φρεγάτα «ΨΑΡΑ» και έβαλε πλώρη με τον δικό της «ΚΕΝΤΑΥΡΟ».

Δηλαδή οπλίστηκε με το δικό της anti-drone «made in Greece» κομμένο και ραμμένο από την ΕΑΒ και το οποίο έχει δοκιμαστεί επιτυχώς στο πεδίο, καθώς η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία κατασκεύασε ακόμη έναν.

Το «βάπτισμα του πυρός» και η παρεμβολή κατά UAV των Χούθι

Υπενθυμίζεται ότι η φρεγάτα «ΨΑΡΑ» του ΠΝ τον Ιούλιο του 2024, παρέχοντας προστασία σε εμπορικό πλοίο, χρησιμοποίησε τόσο το σύστημα antidrone, όσο και το πυροβόλο, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής με αποτέλεσμα δύο από τα UAVs να καταρριφθούν και τα άλλα δύο να απομακρυνθούν.

Σε όλες τις ΜΕΚΟ ο «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»

Όπως έχει προαναγγείλει και ο Υπουργός Εθνικής άμυνας Νίκος Δένδιας στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του Στόλου, ο «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» θα τοποθετηθεί αναβαθμισμένος σε όλες τις φρεγάτες τύπου ΜΕΚΟ του Πολεμικού Ναυτικού, την ώρα που η ΕΑΒ ήδη έχει μπει στο «πετσί» της καινοτομίας.

«Κορωνίδα της επιτυχίας μας μέχρι τώρα το ελληνικό αντί-drone «Κένταυρος». Ένα αντί-drone σύστημα που σχεδιάστηκε από Έλληνες, δοκιμάστηκε στη πράξη σε συνθήκες πραγματικού πολέμου στην Ερυθρά Θάλασσα, κατέρριψε δυο drones και από εκεί και πέρα θα υπάρχει σε όλες τις Μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού. Είμαστε υπερήφανοι για τον «Κένταυρο», που μας κοστίζει χαμηλότερα από 50% από ένα σύστημα που θα αγοράζαμε από το εξωτερικό χωρίς ελληνική συμμετοχή», επανέλαβε ο ΥΕΘΑ εγκαινιάζοντας το Περίπτερο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στην 89η ΔΕΘ.

Reuters: Ελληνικά σχέδια για εγχώρια μαζική παραγωγή anti-drone συστημάτων

Πρόκειται για ένα σύστημα με στόχο την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, το οποίο διαθέτοντας παθητικό δέκτη, μπορεί και εντοπίζει drone το οποίο σε συνέχεια «δίνει» σήμα παρεμβολών.

Χαρακτηριστικό ήταν το δημοσίευμα του Reuters το οποίο σχολίασε την επιτυχημένη δοκιμαστική λειτουργία του.

Όπως σημείωνε «χρειάστηκαν λίγα λεπτά για να δείξει το νέο ελληνικό anti-drone σύστημα «Κένταυρος» τι είναι ικανό να κάνει.