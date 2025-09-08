Στην Αθήνα ο γιος του Χαφτάρ για συναντήσεις με Γεραπετρίτη – Θεοχάρη

Νέο κύκλο συναντήσεων αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην Αθήνα με αξιωματούχους από την Λιβύη.

Ειδικότερα, σήμερα στις 11:40 μμ ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα πραγματοποίησει διμερή συνάντηση με τον γιο του στρατάρχη Χαφτάρ γενικό διευθυντή του Ταμείου Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης της Λιβύης, Μπιλκασέμ Χαφτάρ, στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Παράλληλα ο Μπελκασέμ Χαφτάρ αναμένεται να συναντήσει και τον υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη.

Οι συναντήσεις θα λάβουν χώρα σχεδόν δύο μήνες μετά την επίσκεψη του Γιώργου Γεραπετρίτη στη Βεγγάζη (Ανατολική Λιβύη) όπου συναντήθηκε με τον Χαλίφα Χαφτάρ παρουσία των γιων του μεταξύ αυτών και του αρμόδιου για οικονομικά θέματα, Μπιλκασέμ Χαφτάρ και την επίσκεψη στην Τρίπολη (Δυτική Λιβύη).

Η ατζέντα

Στη σημερινή συνάντηση, ως συνέχεια των προηγούμενων επισκέψεων, ψηλά στην ατζέντα θα βρεθεί η ενίσχυση των διμερών σχέσεων στο πεδίο της οικονομίας, αλλά και της ενέργειας, η αεροπορική αλλά και ακτοπλοϊκή σύνδεση για τη μεταφορά εμπορευμάτων.

Με την Ελλάδα να είναι μέλος της ΕΕ αλλά και εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ υπάρχει περιθώριο στην ενίσχυση των σχέσεων σε μία συγκυρία που η Λιβύη έχει ψηλά στην ατζέντα το θέμα της πολιτικής σταθερότητας αλλά και της ανοικοδόμησης της.

Άλλωστε η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει στην ανοικοδόμηση της Λιβύης μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΕ, αλλά και ως χώρα που έχει στενούς δεσμούς με τις ΗΠΑ και αραβικές χώρες, με σημαντικότερη την Αίγυπτο.

Στην Αθήνα ο ΥΠΕΞ της Τρίπολης

Ακολούθως στην Αθήνα θα βρεθεί στις 15/09 και ο ασκών χρέη Υπουργού Εξωτερικών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Τρίπολης, όπως αποκάλυψε σε ρεπορτάζ της η «Ν», Αλ Μπαουρ.

Και οι δύο επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο ενώ οι εν λόγω επαφές αποκτούν πρόσθετη σημασία, δεδομένου ότι η Τουρκία επιχειρεί να εδραιώσει την επιρροή της στη Λιβύη, προωθώντας την επικύρωση του άκυρου και ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βεγγάζη.

Παρά το γεγονός ότι η διαδικασία αυτή δεν φαίνεται, προς το παρόν, να προχωρά, η ελληνική διπλωματία επιδιώκει με τις κινήσεις της να ενισχύσει τις διμερείς σχέσεις με όλες τις πλευρές της Λιβύης, προκειμένου να διασφαλίσει τα εθνικά συμφέροντα και να αποτρέψει εξελίξεις που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή.

Με αυτό τον τρόπο, η Αθήνα στέλνει μήνυμα ότι παραμένει ενεργός και αξιόπιστος συνομιλητής στη Λιβύη, προσφέροντας γέφυρες επικοινωνίας και στηρίζοντας την πορεία προς την ειρήνη και την αποκατάσταση της θεσμικής ομαλότητας στη χώρα.

Πάντως από την Βασιλίσσης Σοφίας υπογραμμίζουν πως οι δύο αυτές επισκέψεις του Γιώργου Γεραπετρίτη (Βεγγάζη-Τρίπολη) ήταν πολύ καλά οργανωμένες και ο Υπουργός Εξωτερικών μετέβη και στις δύο πλευρές με συγκεκριμένες προτάσεις.

Όπως σημειώνουν διπλωματικές πηγές, οι συνομιλίες, μεταξύ άλλων, είχαν και στις δύο πλευρές την εξής στόχευση:

την ενίσχυση των διμερών σχέσεων

το μεταναστευτικό και οι μεταναστευτικές ροές

η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών

Ενώ προσθέτουν πως μετά από τις επισκέψεις του Γιώργου Γεραπετρίτη στη Λιβύη υπάρχει μια κατακόρυφη μείωση των μεταναστευτικών ροών από το Τομπρούκ στην Κρήτη.

Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση ανδρών της ακτοφυλακή της Ανατολικής Λιβύης σε Αθήνα και Σούδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ολοκληρώθηκε σε πρώτη φάση η εκπαίδευση σχεδόν των μισών από τους συνολικά 48 ενώ η δεύτερη φάση θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο.

Επίσης, στις 15 Σεπτεμβρίου που θα έρθει στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης της Τρίπολης, αναμένεται να απευθύνει πρόσκληση να έρθουν άνδρες και από την Δυτική Λιβύη για εκπαίδευση στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

«Τέλος χρόνου» για θα θαλάσσια οικόπεδα εντός της ελληνικής ΑΟΖ

Τέλος, ιδιαίτερο βάρος έχει και η ενεργειακή διάσταση καθώς στις 10 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία για την προκήρυξη θαλάσσιων οικοπέδων νοτίως και δυτικά της Κρήτης, όπου έχει ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον η Chevron, ένας από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς κολοσσούς διεθνώς.

Για την Αθήνα η είσοδος της αμερικανικής εταιρείας στα ελληνικά ενεργειακά σχέδια δεν αποτελεί μόνο ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές υδρογονανθράκων της χώρας, αλλά και παράγοντα στρατηγικής σημασίας, καθώς ενισχύει το γεωπολιτικό αποτύπωμα της Ελλάδας και δημιουργεί μια ασπίδα αποτροπής απέναντι σε μονομερείς τουρκικές διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Με αυτό τον τρόπο, η Αθήνα επιχειρεί να συνδυάσει τη διπλωματία με την ενεργειακή στρατηγική, αξιοποιώντας τόσο τις διεθνείς της σχέσεις όσο και τις επενδυτικές κινήσεις που αναβαθμίζουν τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Μεσογείου.

