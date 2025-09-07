Αλ. Τσίπρας: Η ανάρτηση μετά τις εξαγγελίες Κ. Μητσοτάκη – «Μοναδικός στόχος τώρα η εκλογική πελατεία»

Μία αποστροφή από την ομιλία του στο 5ο Συνέδριο «Thessaloniki Metropolitan Summit», που διοργάνωσε ο Economist, ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξης Τσίπρας, με φόντο τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ.

Το απόσπασμα αναφέρει:

«Θα επιστρέψει, δηλαδή, ένα μέρος από το τερατώδες πρωτογενές πλεόνασμα, που στο πρώτο επτάμηνο άγγιξε τα 8 δισ.

Ενώ για το 2024 ήταν 6,4 δισ. ευρώ πάνω από τον στόχο.

Και κύρια πηγή της μεγάλης και συστηματικής αυτής υπέρβασης, αποτελούν τόσο οι έμμεσοι φόροι όσο και ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων – φόροι που κατά κανόνα επιβαρύνουν δυσανάλογα τα ευάλωτα και μεσαία εισοδηματικά στρώματα.

Ο μοναδικός στόχος τώρα είναι η εκλογική πελατεία και η ψηφοθηρία. Έχω ωστόσο την αίσθηση ότι, αυτήν τη φορά, ο στόχος δεν θα επιτευχθεί».

Και κύρια πηγή της μεγάλης και συστηματικής αυτής υπέρβασης, αποτελούν τόσο οι έμμεσοι φόροι όσο και ο φόρος…

