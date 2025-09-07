«Κάλπες μόνο το 2027»: Ο Μητσοτάκης κλείνει σενάρια, πού ποντάρει τώρα

Σε μια περίοδο που η κυβέρνηση επιδιώκει να στείλει σήμα επανεκκίνησης – με το βάρος να πέφτει στην υλοποίηση του πακέτου της ΔΕΘ – ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης έκλεισε σενάρια περί πρόωρων εκλογών και αλλαγής του εκλογικού νόμου.

Από την κυβέρνηση δεν θέλουν να αφήσουν να …σέρνεται μια τέτοια συζήτηση αλλά επιδιώκουν να εστιάσουν σε ένα θετικό αφήγημα, σε μια προσπάθεια να επανασυνδεθούν με τη μεσαία τάξη (στην οποία σε σημαντικό βαθμό στοχεύει το φορολογικό πακέτο).

Στη σημερινή συνέντευξη τύπου ο πρωθυπουργός επανέλαβε πως δεν πρόκειται να υπάρξει πρόωρη προσφυγή στις κάλπες και υπογράμμισε χαρακτηριστικά «η κυβέρνηση έχει σταθερή κοινοβουλευτική πλειοψηφία και θα εξαντλήσουμε την τετραετία. Εκλογές θα γίνουν το 2027». Έστειλε ταυτόχρονα ξεκάθαρο μήνυμα πως δεν πρόκειται να αλλάξει ο εκλογικός νόμος, κλείνοντας τη σεναριολογία που είχε αναζωπυρωθεί το προηγούμενο διάστημα. Στο κυβερνών κόμμα σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να αφήσουν να σέρνεται μια τέτοια συζήτηση, καθώς αυτό θα εξέπεμπε και ένα μήνυμα ηττοπάθειας.

Παράλληλα ο πρωθυπουργός – έπειτα από σχετική ερώτηση – κατέστησε σαφές πως δεν τίθεται κανένα θέμα αλλαγής εν κινήσει στην προεδρία της Ν.Δ. και απάντησε «θα αστειεύεστε φαντάζομαι» σε ερώτηση για το εάν θα έδινε δαχτυλίδι διαδοχής για την ηγεσία του κόμματος. «Ας είμαστε σοβαροί και ας εστιάσουμε στα πραγματικά προβλήματα» είπε και σημείωσε «ας αφήσουμε αυτούς που διακινούν τα ευφάνταστα αυτά σενάρια στη δικιά τους μοναξιά και στη θλίψη που δυστυχώς θα προκαλέσει η μη επιβεβαίωση τους».

Αφήγημα σταθερότητας

Θα στηριχτούν τα νοικοκυριά αλλά δεν θα τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική ισορροπία, είναι το μήνυμα που εκπέμπει το Μαξίμου. Στο κυβερνών κόμμα αναγνωρίζουν πως η ακρίβεια ροκανίζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και στο πλαίσιο αυτό μπαίνει σε εφαρμογή το πακέτο μέτρων που ανακοινώθηκε χθες το βράδυ στην ΔΕΘ. Ωστόσο παράλληλα, με το βλέμμα στραμμένο σε ένα κοινό που δεν θέλει περιπέτειες, τονίζεται πως το πακέτο είναι κοστολογημένο και λαμβάνονται υπόψη οι δημοσιονομικές αντοχές.

Να σημειωθεί πως απαντώντας σε ερώτηση της Νικόλ Λειβαδάρη για τη «Ναυτεμπορική» ο πρωθυπουργός σημείωσε «κανείς δεν είναι αλάθητος. Δεν υποτιμώ καθόλου τη δυσκολία που έχουν τα νοικοκυριά. Αλλά δεν πρόκειται να τινάξω την μπάνκα στον αέρα, δεν πρόκειται να θέσω σε κίνδυνο ποτέ τη δημοσιονομική σταθερότητα, που με τόσο κόπο κατακτήσαμε. Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Και θα κριθούμε και εμείς από την κοινωνία».

Οι αναφορές για Καραμανλή και Σαμαρά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σε ερώτηση για τους πρώην πρωθυπουργούς Αν. Σαμαρά και Κ. Καραμανλή. Ειδικότερα για τον κ. Σαμαρά – και απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος – είπε «δεν μπορώ να απαντήσω πολιτικά σήμερα. Εγώ βλέπω έναν πατέρα που έχασε το παιδί του. Και αυτό για εμένα τα σκεπάζει όλα».

Παράλληλα σημείωσε πως «η δουλειά του πρωθυπουργού είναι μοναχική δουλειά. Οι τέως πρωθυπουργοί γνωρίζουν καλύτερα πόσο δύσκολη είναι αυτή η αποστολή την οποία αναλαμβάνουν». Επεσήμανε πως «σίγουρα υπήρξαν διαφωνίες σε ζητήματα πολιτικής και απαντήσεις οι οποίες δόθηκαν εκατέρωθεν ειδικά για ζητήματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική. Θεωρώ όμως ότι η μεγάλη εικόνα τελικά είναι η εικόνα μιας παράταξης η οποία σήμερα είναι η μόνη δύναμη σταθερότητας στην πατρίδα μας. Και η μόνη δύναμη που μπορεί να εξασφαλίσει την ευημερία των Ελλήνων…» και συμπλήρωσε πως «πιστεύω πως τελικά αυτή η λογική θα επικρατήσει».

Σε ερώτηση για το αν αυτό πρέπει να εκληφθεί ως άνοιγμα, απάντησε «να το εκλάβετε, όπως εσείς αντιλαμβάνεστε».

Ποια συμπεράσματα εξάγονται

Από την ομιλία το βράδυ του Σαββάτου όσο και από τη σημερινή συνέντευξή του πρωθυπουργού φάνηκε πως στην κυβέρνηση αναγνωρίζουν πως το κρισιμότερο στοίχημα είναι να αποδώσουν τα μέτρα για τη μεσαία τάξη. Παράλληλα βέβαια αναγνωρίζεται πως οι πολίτες αναμένουν να δουν αποτελέσματα σε μια σειρά από τομείς και να πειστούν πως δεν υπάρχει …κόπωση.

Για παράδειγμα ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε για ένα διαχρονικό πρόβλημα, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα πως δεν υπήρξαν τα προσδοκόμενα αποτελέσματα παρά τις προσπάθειες που έγιναν. Μάλιστα δήλωσε πως αναλαμβάνει ακέραια την ευθύνη «για το γεγονός ότι δεν πετύχαμε την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ στον βαθμό που θέλαμε στα έξι χρόνια που κυβερνούμε», ωστόσο έδωσε έμφαση σε μια σειρά κινήσεων που έχουν δρομολογηθεί.

Να σημειωθεί εδώ πως το τελευταίο διάστημα – μετά και τις αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – ο πολιτικός υδράργυρος είχε χτυπήσει «κόκκινο», με την αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να διεξάγεται σε υψηλούς τόνους. Ο πρωθυπουργός θέλησε να στείλει μήνυμα πως θα αναζητηθούν ευρύτερες συναινέσεις σε μία σειρά θεμάτων. Για παράδειγμα αναφέρθηκε στη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση που θα ξεκινήσει το 2026 αλλά και σε ζήτημα στελέχωσης των Ανεξάρτητων Αρχών.