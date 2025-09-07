ΠΑΣΟΚ για Κ. Μητσοτάκη: Παραμένει προσκολλημένος στην καρέκλα της εξουσίας

Βολές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εκτοξεύει το ΠΑΣΟΚ, με φόντο τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς, σε δήλωσή του αναφέρει πως κατέδειξε πόσο αμετανόητο είναι το σύστημα εξουσίας του Μεγάρου Μαξίμου, που παράγει κοινωνικές ανισότητες, διαφθορά, αναξιοκρατία και ατιμωρησία.

«Ένας Πρωθυπουργός προσκολλημένος στην καρέκλα της εξουσίας και μια διακυβέρνηση βουτηγμένη στα σκάνδαλα, που επαίρονται ως η μόνη “σωστή” κυβέρνηση», ανέφερε συγκεκριμένα.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ επισήμανε ότι «για τον κ. Μητσοτάκη, το “γαλάζιο” σκάνδαλο διασπάθισης εκατομμυρίων ευρώ στον ΟΠΕΚΕΠΕ και η διαφθορά στην εκτέλεση της σύμβασης της τηλεδιοίκησης στον σιδηρόδρομο, είναι σκάνδαλα “εντός εισαγωγικών”. Με φοβερό θράσος, δε, εξέφρασε την… εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη, τη στιγμή που έχει εργαλειοποιήσει την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία και επιστράτευσε συνταγματικές ακροβασίες για να την εμποδίσει να ερευνήσει τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, που εμπλέκονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

Σημείωσε ακόμη πως το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής καλωσορίζει τον κ. Μητσοτάκη στην αποδοχή της πρότασης του Νίκου Ανδρουλάκη σχετικά με τις ανεξάρτητες Αρχές. «Ελπίζουμε αυτή τη φορά να το εννοεί, με δεδομένο το παρελθόν της κυβέρνησης του με τις δολοφονίες χαρακτήρων και τις αριθμητικές αλχημείες για τον έλεγχο της σύνθεσης των ανεξάρτητων Αρχών», είπε ο κ. Τσουκαλάς.

Επέκρινε έντονα τον πρωθυπουργό δηλώνοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει την κυβερνητική αμφιθυμία για το υψηλής ενεργειακής και γεωπολιτικής σημασίας έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου καθώς προσπαθεί να αποφύγει το βασικό ερώτημα: Πώς ένα έργο τόσο σοβαρό αλλά και γνωστό εδώ και χρόνια, σε όλες του τις λεπτομέρειες, άρχισε να υλοποιείται χωρίς σχέδιο και εγγυήσεις ολοκλήρωσης;

«Πώς λέει σήμερα ότι η Ελλάδα δεν εμποδίζεται στην άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, όταν το έργο παραμένει “παγωμένο” εδώ και ένα χρόνο, μετά την αντίδραση της Τουρκίας; Γιατί χρειάστηκε να καταδικαστούμε από το Δικαστήριο της ΕΕ για να προχωρήσουμε στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό; », παρατήρησε ο κ. Τσουκαλάς ενώ πρόσθεσε ότι ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να μιλά για «ήρεμα νερά», χωρίς να αναγνωρίζει ότι η ανοχή στην τουρκική προκλητικότητα έστρωσε το χαλί στον αναθεωρητή κ. Ερντογάν για να «φιγουράρει» σήμερα ως αξιόπιστος αμυντικός εταίρος της Ευρώπης.

«Έχει απόσταση από τα προβλήματα της κοινωνίας»

«Οι απαντήσεις του Πρωθυπουργού στον τομέα της οικονομίας έδειξαν πόση απόσταση έχει πια από τα προβλήματα της κοινωνίας και πως δεν έχει καμία διάθεση να συγκρουστεί με τα καρτέλ και να ελέγξει την ασυδοσία και την αισχροκέρδεια στην αγορά», τόνισε και υπογράμμισε πως «με διάπλατο χαμόγελο και κυνισμό σχολίασε σχετικά με την αύξηση των ενοικίων κατά 50% επί ημερών του, ότι “όταν ένας χάνει, κάποιος άλλος κερδίζει” και βρήκε ως λύση στα υπέρογκα ενοίκια, τη συγκατοίκηση».

Ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε πως «και μόνο το γεγονός ότι σταμάτησε τις θριαμβολογίες για τον νόμο Πιερρακάκη, το Χάρβαρντ και τη Σορβόννη που τάχα θα ίδρυαν παραρτήματα στη χώρα μας, αλλά αντίθετα επέλεξε να αναφερθεί στα ξενόγλωσσα προγράμματα συνεργασίας των δημόσιων πανεπιστημίων, συνιστά κυνική ομολογία πολιτικής εξαπάτησης, καθώς η περιβόητη μεταρρύθμιση είχε μοναδικό στόχο την “πανεπιστημιοποίηση” κάποιων κολλεγίων».

«Οι πολίτες κουράστηκαν από τα ψέματα και την προπαγάνδα. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ζητούν συνέπεια, ασφάλεια, αξιοπιστία και εντιμότητα. Έννοιες που κακοποιήθηκαν βάναυσα από το σύστημα Μητσοτάκη. Η χώρα δεν αντέχει άλλο πισωγύρισμα. Το αίτημα για πολιτική αλλαγή γίνεται πιο επίκαιρο από ποτέ. Απέναντι στην Ελλάδα που “κάποιος κερδίζει, όταν κάποιος χάνει” που πρεσβεύει ο κ. Μητσοτάκης, το ΠΑΣΟΚ οραματίζεται και σχεδιάζει μια Ελλάδα για όλους», κατέληξε στο σχολιασμό του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.