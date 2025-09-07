Logo Image

Κ. Μητσοτάκης: Η ερώτηση που δεν απάντησε στη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ

Πολιτική

(ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Χωρίς ουσιαστική απάντηση από τον πρωθυπουργό έμεινε η ερώτηση της δημοσιογράφου από την «Εφημερίδα των Συντακτών» , με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναφέρει ότι δεν γνωρίζει καθόλου το θέμα.

Η ερώτηση, που δέχθηκε κατά τη συνέντευξη Τύπου στην 89η ΔΕΘ, ήταν η ακόλουθη: «Οι πολιτικοί σας αντίπαλοι υποστηρίζουν ότι είμαστε ένα βήμα, πλέον, από την παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, επειδή αρνείστε να εφαρμόσετε ευρωπαϊκές οδηγίες, που δίνουν κατεύθυνση για μειωμένο ή ακόμα και μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ σε τρόφιμα, φάρμακα, καθώς και τη δυνατότητα σε μικρές επιχειρήσεις να πωλούν εμπορεύματα και υπηρεσίες, χωρίς να χρεώνουν ΦΠΑ. Σας ανησυχεί αυτή η εξέλιξη;».

«Δεν γνωρίζω το θέμα καν. Δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω», είπε ο Πρωθυπουργός με την δημοσιογράφο να απαντά: «Έχει υποβληθεί και ερώτηση στο Κοινοβούλιο».

«Να ενημερωθώ και θα σας απαντήσω», είπε ο Κ. Μητσοτάκης.

