Κ. Μητσοτάκης για Μονή Σινά: Το εκκλησιαστικό ζήτημα βαίνει προς επίλυση

Το εκκλησιαστικό ζήτημα της Μονής Σινά βαίνει προς επίλυση με τη βοήθεια της ελληνικής κυβέρνησης, ανέφερε ο πρωθυπουργός, ερωτηθείς σχετικά κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

«Φαίνεται να υπάρχει μία εκτόνωση και με τη βούληση του ίδιου του Αρχιεπισκόπου δρομολογούνται οι διαδικασίες για τη διαδοχή του» σημείωσε.

Υπογράμμισε ακόμη πως «με την Αίγυπτο έχουμε στρατηγική σχέση». «Πράγματι υπήρχε μία δικαστική απόφαση που δημιούργησε ζητήματα, εργαζόμαστε συστηματικά και δεν απέχουμε από το να υπογράψουμε συμφωνία που θα πρέπει να υπογραφεί από τον καινούριο Αρχιεπίσκοπο και η οποία θα αντιμετωπίζει οριστικά το ζήτημα» πρόσθεσε.