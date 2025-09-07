Κ. Μητσοτάκης στη «Ν»: Δεν πρόκειται να τινάξω τη μπάνκα στον αέρα για κάποιες προεκλογικές ματαιόδοξες φιλοδοξίες

Σε ερώτηση της Ναυτεμπορικής και της δημοσιογράφου Νικόλ Λειβαδάρη, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου στην 89η ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι «κανείς δεν είναι αλάθητος» και πως δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας.

Η ερώτηση της Νικόλ Λειβαδάρη: «Στην ομιλία σας χθες είπατε ότι είναι καλύτερο να έχουμε μια κυβέρνηση που κάνει λάθη, από το να έχουμε μια λάθος κυβέρνηση. Ήθελα να σας ρωτήσω, έξι χρόνια μετά, ποιο είναι το μεγαλύτερο ίσως λάθος που έχει γίνει επί της δικής σας διακυβέρνησης. Και ακόμη τώρα μήπως είναι ένα ακόμη λάθος η υποτίμηση της λαϊκής δυσφορίας από την κοινωνική συμπίεση και τις κοινωνικές ανισότητες που διογκώνονται; Γιατί άκουσα προσεκτικά όλα όσα είπατε για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, αλλά ο μέσος Έλληνας εξακολουθεί να είναι προτελευταίος σε αγοραστική δύναμη σε όλη την Ευρώπη, μόνο πάνω από τη Βουλγαρία».

Η απάντηση του Πρωθυπουργού στη Ναυτεμπορική

Ο κ. Μητσοτάκης απάντησε ως εξής:

«Τα λάθη ας τα κρίνουν οι πολίτες. Για αυτά τα οποία έχω αναγνωρίσει δημόσια. Από εκεί και πέρα, δεν χρειάζεται νομίζω να τα επαναλάβω.

Κανείς δεν είναι αλάθητος, ειδικά όταν θέλει να αλλάξει πράγματα στη χώρα.

Δεν υποτιμώ καθόλου τη δυσφορία, ακριβώς γι’ αυτό εξήγγειλα το πρόγραμμα το οποίο ανακοινώσαμε χθες, γιατί ξέρω ότι πρέπει να στηρίξουμε τους Έλληνες ως προς το διαθέσιμο εισόδημα. Δεν είμαι όμως και θαυματοποιός και δεν πρόκειται να τινάξω τη μπάνκα στον αέρα για να ικανοποιήσω κάποιες προεκλογικές ματαιόδοξες φιλοδοξίες, γιατί ξέρω ότι θα το βρούμε μπροστά μας την επόμενη ημέρα.

Και δεν πρόκειται να θέσω ποτέ σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα που με τόσο κόπο κατακτήσαμε και για την οποία πρέπει να είμαστε υπερήφανοι και η οποία είναι αυτή που μας επιτρέπει να δανειζόμαστε με χαμηλό κόστος, να προσελκύουμε επενδύσεις και να δίνουμε στον ιδιωτικό τομέα την ασφάλεια ότι εδώ είναι μια χώρα στην οποία μπορείς να επενδύσεις και να επιχειρήσεις.

Κανείς δεν είπε ότι τα πράγματα είναι εύκολα. Αρκεί κανείς να κοιτάξει γύρω του να δει τι γίνεται. Ζούμε σε ένα περιβάλλον πολύ πιο σύνθετο από αυτό που ενδεχομένως ήταν πριν από 5 χρόνια.

Κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Λέμε την αλήθεια. Βάζουμε τους εαυτούς μας στη θέση των πολιτών τους οποίους είμαστε ταγμένοι να υπηρετούμε. Και από εκεί και πέρα θα κριθούμε κι εμείς από την κοινωνία όταν έρθει η ώρα, δηλαδή όπως είπα πολλές φορές πριν, στις εκλογές του 2027».

