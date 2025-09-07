Κ. Μητσοτάκης για Τέμπη: Τώρα πια ξέρουμε πώς στήθηκε η πρωτοφανής αθλιότητα από τη συμμαχία του ξυλολίου

Για «πρωτοφανή αθλιότητα» όσων «εργαλειοποίησαν τον πόνο των συγγενών» των θυμάτων των Τεμπών έκανε λόγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ ενώ διερωτήθηκε «αν θέλουν τελικά τη δίκη όλοι εκείνοι που φωνάζουν γιατί έκλεισε η ανάκριση».

«Κάθε φορά που μιλάω για την τραγωδία αυτή σκύβω το κεφάλι και αναλογίζομαι τις ζωές που χάθηκαν και τον πόνο των συγγενών. Δέσμευσή μου ότι ένα τέτοιο δυστύχημα δεν πρέπει ποτέ να ξαναγίνει. Αγωνιζόμαστε να κάνουμε τον σιδηρόδρομο πιο ασφαλή» ανέφερε αρχικά ο πρωθυπουργός.

«Τα υπόλοιπα θα τα βρει η δικαιοσύνη»

«Δεν υπάρχει πλέον αμφιβολία, τώρα ξέρουμε, με βάση και τα τελικά πορίσματα, για τη συμμαχία του ξυλολίου και για όλους αυτούς με πρωτοφανή αθλιότητα εργαλειοποίησαν τον πόνο των συγγενών για να μας αποδώσουν ευθύνες που δεν μας αναλογούσαν. Και σε αυτό το έργο συμμετείχαν πολλοί, κόμματα τα οποία υποτίθεται ήταν θεσμικά υπεύθυνα, ΜΜΕ που ανακύκλωναν αυτές τις θεωρίες. Καλό είναι να κάνουν την αυτοκριτική τους» πρόσθεσε και συνέχισε λέγοντας:

«Τώρα ξέρουμε πια τι ακριβώς έγινε και πώς στήθηκε αυτή η πρωτοφανής αθλιότητα, όσον αφορά αυτό το κομμάτι της τραγωδίας. Τα υπόλοιπα θα τα βρει η δικαιοσύνη και αναρωτιέμαι αν θέλουν τελικά τη δίκη όλοι εκείνοι που φωνάζουν γιατί έκλεισε η ανάκριση. Μια ανάκριση που κρατάει δύο και πλέον χρόνια κάποια στιγμή πρέπει να ολοκληρωθεί για να πάνε οι κατηγορούμενοι στο δικαστήριο και όσοι είναι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν. Αυτή είναι η καλύτερη απόδοση τιμής στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν σε αυτή την τραγωδία.