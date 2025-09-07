Μητσοτάκης: Στρατηγική η σχέση με το Ισραήλ – Θα αναγνωρίσουμε το κράτος της Παλαιστίνης στον κατάλληλο χρόνο

Η Ελλάδα έχει στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, αλλά δεν σιωπά για τη Γάζα. Αυτό το μήνυμα θέλησε να στείλει από το βήμα της 89ης ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επανέλαβε δε ότι πάγια θέση της Αθήνας είναι η λύση των δύο κρατών.

Σε σχετική ερώτηση της Πωλίνας Χρήστου από το Newsbreak, ο κ. Μητσοτάκης είπε πως η Αθήνα διατηρεί στρατηγική συνεργασία με το Τελ Αβίβ, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν επικρίνει τα κακώς κείμενα.

«Η κυβέρνηση έχει πράγματι στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, αλλά αυτό δεν μας εμπόδισε να ασκήσουμε κριτική για τον τρόπο που διεξάγει τον πόλεμο στη Γάζα, για τον αδιανόητα μεγάλο πόνο που έχει προκαλέσει», σημείωσε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η ανθρωπιστική κρίση πρέπει να σταματήσει.

«Η μόνη λύση είναι τα δύο κράτη»

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η λύση των δύο κρατών αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική προοπτική: «Αυτή είναι η θέση της κυβέρνησης, δημόσια αυτή είναι η τοποθέτησή μας».

Τέλος, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτό θα γίνει στον κατάλληλο χρόνο και με τον κατάλληλο τρόπο.

