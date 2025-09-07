Κ. Μητσοτάκης: Οι σχέσεις με Τραμπ, η Γκιλφόιλ και το «καρφί» για τον Καμμένο

Ερώτηση για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και την καθυστέρηση άφιξης της νέας Αμερικανίδας πρέσβειρας στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, δέχθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου της 89ης ΔΕΘ.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει διαχρονικά πολύ καλές σχέσεις και με τα δύο μεγάλα κόμματα των ΗΠΑ. «Να σας θυμίσω ότι έχω συνεργαστεί με τον πρόεδρο Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία. Οι σχέσεις μας είναι πολύ καλές», είπε χαρακτηριστικά.

Η έλευση της Γκιλφόιλ

Αναφερόμενος στη νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ο κ. Μητσοτάκης δεν έκρυψε τον προβληματισμό του: «Με προβληματίζει βεβαίως και θα ήθελα η νέα πρέσβυς να έρθει στην Ελλάδα».

Το «καρφί» για τον Πάνο Καμμένο

Με δόση χιούμορ, ο πρωθυπουργός έκανε και μία αιχμηρή αναφορά στον Πάνο Καμμένο: «Δεν έχω βέβαια τόσο καλές σχέσεις όσο ο κ. Καμμένος, δεν μπορώ με ένα τηλέφωνο να τα ρυθμίσω όλα».

