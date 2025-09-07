Μητσοτάκης για αλλαγή εν κινήσει και δρομολόγηση διαδοχής του: «Θα αστειεύεστε»

«Θα αστειεύεστε» ήταν η απάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε ερώτηση για τα σενάρια αλλαγής εν κινήσει και δρομολόγησης του διαδόχου του.

«Εγώ δεν ξέρω ποιοι διακινούν αυτά τα σενάρια. Νομίζω ότι αν πάτε μια βόλτα εκεί έξω στην κοινωνία, δε νομίζω ότι αυτό είναι το αντικείμενο συζήτησης», τόνισε.

«Εγώ καταλαβαίνω, γιατί όπως είπα και πριν στην πολιτική κουζίνα, μπορεί να κουβεντιάζονται διάφορα. Καταλαβαίνω επίσης γιατί κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα για δικούς τους λόγους – που βρίσκονται απέναντι στην κυβέρνηση – θέλουν να προκαλούν ενδεχομένως κάποιες υπόνοιες εσωτερικής αναταραχής. Και αυτά μέσα στο παιχνίδι είναι», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Αλλά πιστεύετε πραγματικά ότι ένας εκλεγμένος πρωθυπουργός με ισχυρή λαϊκή νομιμοποίηση, του οποίου το κόμμα εξακολουθεί να προηγείται στις δημοσκοπήσεις – με κάποια φθορά το αναγνωρίζω – με παραπάνω από 10 μονάδες από τον δεύτερο, θα ξεκινούσε με οποιοδήποτε τρόπο μια τέτοια συζήτηση; Ας είμαστε λίγο σοβαροί και ας εστιαστούμε στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Και ας αφήσουμε αυτούς που διακινούν αυτά τα ευφάνταστα σενάρια στην δικιά τους μοναξιά και στη θλίψη που δυστυχώς θα προκαλέσει η μη επιβεβαίωσή τους», κατέληξε στο σχόλιο του ο πρωθυπουργός.

