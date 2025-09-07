Logo Image

Μητσοτάκης για αλλαγή εν κινήσει και δρομολόγηση διαδοχής του: «Θα αστειεύεστε»

Πολιτική

Μητσοτάκης για αλλαγή εν κινήσει και δρομολόγηση διαδοχής του: «Θα αστειεύεστε»

(ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Για «ευφάνταστα σενάρια» έκανε λόγο ο πρωθυπουργός

«Θα αστειεύεστε» ήταν η απάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε ερώτηση για τα σενάρια αλλαγής εν κινήσει και δρομολόγησης του διαδόχου του.

«Εγώ δεν ξέρω ποιοι διακινούν αυτά τα σενάρια. Νομίζω ότι αν πάτε μια βόλτα εκεί έξω στην κοινωνία, δε νομίζω ότι αυτό είναι το αντικείμενο συζήτησης», τόνισε.

«Εγώ καταλαβαίνω, γιατί όπως είπα και πριν στην πολιτική κουζίνα, μπορεί να κουβεντιάζονται διάφορα. Καταλαβαίνω επίσης γιατί κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα για δικούς τους λόγους – που βρίσκονται απέναντι στην κυβέρνηση – θέλουν να προκαλούν ενδεχομένως κάποιες υπόνοιες εσωτερικής αναταραχής. Και αυτά μέσα στο παιχνίδι είναι», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Αλλά πιστεύετε πραγματικά ότι ένας εκλεγμένος πρωθυπουργός με ισχυρή λαϊκή νομιμοποίηση, του οποίου το κόμμα εξακολουθεί να προηγείται στις δημοσκοπήσεις – με κάποια φθορά το αναγνωρίζω – με παραπάνω από 10 μονάδες από τον δεύτερο, θα ξεκινούσε με οποιοδήποτε τρόπο μια τέτοια συζήτηση; Ας είμαστε λίγο σοβαροί και ας εστιαστούμε στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Και ας αφήσουμε αυτούς που διακινούν αυτά τα ευφάνταστα σενάρια στην δικιά τους μοναξιά και στη θλίψη που δυστυχώς θα προκαλέσει η μη επιβεβαίωσή τους», κατέληξε στο σχόλιο του ο πρωθυπουργός.

Όλη η συνέντευξη στο liveblog της Ναυτεμπορικής. 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube