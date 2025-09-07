«Άνοιγμα» Μητσοτάκη σε Καραμανλή-Σαμαρά

Για τις σχέσεις του με τους πρώην πρωθυπουργούς της ΝΔ, κκ Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, όπως και για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος Σαμαρά, κλήθηκε να απαντήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου στην 89η ΔΕΘ.

Αρχικά, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Για τον κ. Σαμαρά εγώ δεν μπορώ να απαντήσω πολιτικά σήμερα, εγώ βλέπω έναν πατέρα που έχασε το παιδί μου. Και αυτό για εμένα τα σκεπάζει όλα και δεν θέλω τίποτα παραπάνω γιατί είναι πολύ νωπό, αυτή η τραγωδία είναι πολύ νωπή για τον ίδιο και την οικογένειά του».

«Η δουλειά του πρωθυπουργού είναι μοναχική δουλειά. Οι τέως πρωθυπουργοί γνωρίζουν πολύ καλά πόσο δύσκολη είναι αυτή η αποστολή την οποία αναλαμβάνουν», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

«Σίγουρα υπήρξαν διαφωνίες σε ζητήματα πολιτικής και απαντήσεις οι οποίος δόθηκαν ειδικά για ζητήματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική. Θεωρώ όμως ότι η μεγάλη εικόνα τελικά είναι η εικόνα μιας παράταξης η οποία σήμερα είναι η μόνη δύναμη σταθερότητας στην πατρίδα μας. Και η μόνη δύναμη η οποία μπορεί να εξασφαλίσει την ευημερία των ελλήνων και να κρατήσει το εθνικό σκάφος ασφαλές σε πολύ ταραγμένους καιρούς. Και πιστεύω ότι τελικά αυτή η λογική θα επικρατήσει και δεν θέλω να πω κάτι πω κάτι παραπάνω για αυτό», επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε συμπληρωτική ερώτηση αν θα πρέπει να ληφθεί ως άνοιγμα αυτό, ο πρωθυπουργός απάντησε: «Μπορείτε να το εκλάβετε όπως αντιλαμβάνεστε».