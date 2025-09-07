Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναλαμβάνω την ευθύνη για την αποτυχία εξυγίανσης – Θα πάρουμε πίσω τα κλεμμένα

Για ένα διαχρονικό πρόβλημα έκανε λόγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ερωτηθείς για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στη συνέντευξη Τύπου της 89ης ΔΕΘ.

Όπως είπε η ευθύνη της κυβέρνησης είναι ότι απέτυχε στην εξυγίανσή του, ενώ υπογράμμισε ότι πλέον προωθούνται δραστικές λύσεις για να διασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των κοινοτικών πόρων.

«Αναλαμβάνω την ευθύνη»

«Το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διαχρονικό. Αλλά εμείς είμαστε κυβέρνηση και εμείς οφείλουμε να το λύσουμε», ανέφερε ο πρωθυπουργός. Παραδέχθηκε ότι, παρά τις προσπάθειες έξι ετών, η εξυγίανση του Οργανισμού δεν επετεύχθη: «Αναλαμβάνω καίρια την ευθύνη για το γεγονός ότι δεν πετύχαμε την εξυγίανση».

Ο κ. Μητσοτάκης εξήγησε ότι η απόφαση για κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και ενσωμάτωσή του στην ΑΑΔΕ ήταν αναπόφευκτη. «Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανταγωνιστικό πρωτογενή τομέα, εάν δεν διασφαλίζουμε ότι οι κοινοτικές επιδοτήσεις θα πηγαίνουν σε αυτούς που τις δικαιούνται», σημείωσε.

«Όταν θέλουμε, παίρνουμε πίσω τα κλεμμένα»

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η ελληνική Δικαιοσύνη είχε ήδη παρέμβει πριν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπογραμμίζοντας πως «αποδείξαμε ότι όταν θέλουμε, μπορούμε να πάρουμε πίσω τα κλεμμένα». Και κατέληξε: «Είμαι απολύτως αποφασισμένος να δώσω αυτόν τον αγώνα, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει στερεότυπα που αφορούν και το δικό μου κόμμα».