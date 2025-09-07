Logo Image

Κ. Μητσοτάκης: «Όχι» σε πρόωρες εκλογές – Κάλπες το 2027

(ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών απέρριψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

«Θα εξαντλήσουμε την 4ετία » απάντησε ερωτηθείς σχετικά, επαναλαμβάνοντας πως «οι εκλογές θα γίνουν το 2027».

Πώς απάντησε για το ενδεχόμενο μη επίτευξης αυτοδυναμίας

Για το ενδεχόμενο μη επίτευξης αυτοδυναμίας απάντησε πως «το τι θα γίνει 2027 θα το αποφασίσουν οι πολίτες τότε».

«Αυτοί θα μας υποδείξουν αν θέλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση ή κυβερνήσεις συνεργασίας. Ο λαός είναι κυρίαρχος και όλοι θα σεβαστούμε τη βούλησή του» ανέφερε.

