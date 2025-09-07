Κ. Μητσοτάκης: Τι απάντησε για τις δημοσκοπήσεις και για τον αντίκτυπο των σκανδάλων

«Η Ν.Δ. παραμένει κυρίαρχη δύναμη» παρά τη όποια φθορά καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ερωτηθείς σχετικά με την κάμψη που καταγράφονται στα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος.

«Είναι προφανές ότι μία κυβέρνηση που βρίσκεται στον 7ο χρόνο της θητείας της θα υποστεί κάποια φθορά. Όμως αυτό που δεν αμφισβητείται από κανέναν είναι ότι η Ν.Δ. παραμένει κυρίαρχη δύναμη με διαφορά που ξεπερνούν τις 10 μονάδες. Δεν νομίζω ότι αυτό συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπου κατά κανόνα οι κυβερνήσεις βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σχέση με την αντιπολίτευση» σχολίασε, ερωτηθείς σχετικά κατά τη συνέντευξη Τύπου στην 89η ΔΕΘ.

«Οι κοινωνικές συμμαχίες που αναζητούμε δεν είναι διαφορετικές από αυτές που αναζητήσαμε το 2019 και το 2023. Πιστεύουμε ότι υπάρχει μία σιωπηλή πλειοψηφία πολιτών που θέλει μία χώρα που να προσεγγίζει την Ε.Ε. σε όλα τα επίπεδα, να μειώνει την ανεργία και την επιβάρυνση από τη φορολόγησή τους» πρόσθεσε.

«Δεν με προβληματίζει αυτή τη στιγμή η εκλογική μας στρατηγική του 2027»

Αυτή η πολιτική εκφράζει πολλούς Έλληνες και πρέπει να τους πείσουμε ότι αξίζουμε και πάλι την εμπιστοσύνη τους. Έχουμε 2 χρόνια μέχρι τις εκλογές. Δεν με προβληματίζει αυτή τη στιγμή η εκλογική μας στρατηγική του 2027. Αν κινούμουν με αυτή τη λογική μπορεί να πατούσα φρένο σε δύσκολες μεταρρυθμίσεις. Οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά και το 2027 θα κάνουμε το ταμείο.

«Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη ότι θα κάνει τη δουλειά της»

Σε ό,τι αφορά τα σκάνδαλα επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησης για «νομιμότητα παντού» και πρόσθεσε: «Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη ότι θα κάνει τη δουλειά της και αν εντοπιστούν ένοχοι θα τιμωρηθούν».

Κ. Μητσοτάκης: Live η Συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού στην 89η ΔΕΘ