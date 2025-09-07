Mήνυμα Μητσοτάκη σε Τουρκία: Αν δεν ανακληθεί το casus belli, δεν έχει SAFE

Απάντηση για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου της 89ης ΔΕΘ, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η Ελλάδα επιδιώκει «ήρεμα νερά» αλλά χωρίς καμία υποχώρηση στα κυριαρχικά της δικαιώματα.

«Επιδιώκω τα ήρεμα νερά, χωρίς να κάνω εκπτώσεις στα κυριαρχικά μας δικαιώματα», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, υπενθυμίζοντας τις κινήσεις που έχει κάνει η Ελλάδα για να καταδείξει την άσκηση κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Ανέφερε μεταξύ άλλων τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τα θαλάσσια πάρκα και τις έρευνες για υδρογονάνθρακες νοτίως της Κρήτης, όπου –όπως είπε– την επόμενη εβδομάδα θα επισημοποιηθεί το ενδιαφέρον ξένων εταιρειών.

«Το casus belli πρέπει να ανακληθεί»

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι έχουν περάσει τρεις δεκαετίες από τότε που ψηφίστηκε το casus belli και ξεκαθάρισε: «Αν θέλουμε πραγματικά μία εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, πρέπει το casus belli να ανακληθεί».

Τόνισε επίσης ότι θα συνεχίσει να μιλάει ειλικρινά με τον Ταγίπ Ερντογάν, διατηρώντας ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, αλλά ξεκαθάρισε ότι όσο η απειλή πολέμου παραμένει σε ισχύ, η Ελλάδα θα μπλοκάρει τη συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE, «όπως έχει δικαίωμα να κάνει».

