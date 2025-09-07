Κ. Μητσοτάκης κατά Αλ. Τσίπρα: «Απέτυχε και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης»

«Το ζήτημα της πιθανής επανάκαμψης του κ. Τσίπρα αφορά πρωτίστως τον χώρο της Κεντροαριστεράς» απάντησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ερωτηθείς για τα σενάρια περί δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

«Ο κ. Τσίπρας ζητά από τους πολίτες να κάνουν αυτοκριτική, αντί να κάνει ο ίδιος για τα δικά του πεπραγμένα και γιατί ο ίδιος οδήγησε το κόμμα του σε δύο συντριπτικές εκλογικές ήττες στις εθνικές εκλογές» σχολίασε, ερωτηθείς σχετικά κατά τη συνέντευξη Τύπου στην 89η ΔΕΘ.

«Ο κ. Τσίπρας απέτυχε και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν αισθάνομαι ότι κέρδισα τον κ. Τσίπρα, αισθάνομαι ότι κέρδισα την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών» πρόσθεσε.

Παρατήρησε δε πως «υπάρχουν κάποια μέσα, κάποια συμφέροντα, κάποιοι επιχειρηματίες που έχουν αναλάβει τον ρόλο του χρυσού χορηγού του κ. Τσίπρα. Γιατί το κάνουν, τι εξυπηρετούν εάν στον κ. Τσίπρα προσωποποιούν την όποια αντίδρασή τους στην κυβέρνηση είναι δικό τους δικαίωμα. Αυτά συμβαίνουν πάντα στην πολιτική, δεν τα αξιολογώ ως σημαντικά. Απλά τα επισημαίνω για να είμαστε απολύτως σαφείς για το τι ακριβώς συμβαίνει με το περιβόητο rebranding του κ. Τσίπρα».

