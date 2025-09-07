Μητσοτάκης για το καλώδιο: Η Κύπρος μεγάλη ωφελημένη του έργου – Πρέπει να αποδείξει ότι το θέλει

Στη σημασία του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο αλλά και στις προϋποθέσεις για την προώθησή του αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, αφήνοντας αιχμές για τη στάση της Λευκωσίας.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Κύπρος είναι σήμερα ενεργειακά απομονωμένη, γεγονός που οδήγησε και την Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει το έργο. «Η Κύπρος είναι ο μεγάλος ωφελημένος από το έργο αυτό και η Ελλάδα έτρεξε να το προωθήσει για να τη βοηθήσει», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας:

«Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να εξασφαλίσω ότι θα υπάρχει σύμπνοια από την κυπριακή κυβέρνηση για να προχωρήσει το έργο. Πρέπει όμως και η Λευκωσία να αποδείξει ότι το έργο αυτό το θέλει».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι για την Ελλάδα προτεραιότητα έχουν άλλες διασυνδέσεις όπως αυτή με την Αίγυπτο. Όπως εξήγησε η διασύνδεση με την Κύπρο δεν έχει τα μεγάλα οικονομικά οφέλη για την Ελλάδα, το όφελος είναι ότι βοηθάει την Κύπρο.

«Εκτιμώ ότι θα έχουμε σύντομα καθαρή ορατότητα ότι το θέλει και το εννοεί», κατέληξε.

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής.