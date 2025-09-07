Κ. Μητσοτάκης: «Δεν έχω καμία πρόθεση να αλλάξω τον εκλογικό νόμο» – Τι είπε για το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών

«Φρένο» στη σεναριολογία περί αλλαγής του εκλογικού νόμου έβαλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

«Δεν έχω καμία απολύτως πρόθεση να αλλάξω τον εκλογικό νόμο», απάντησε ερωτηθείς σχετικά και πρόσθεσε πως «η διατήρηση των κανόνων του παιχνιδιού αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για να γνωρίζουν όλοι και τα κόμματα αλλά και προφανώς οι πολίτες πώς θα τοποθετηθούν σε μια ενδεχόμενη μελλοντική σε μια μελλοντική εκλογική αναμέτρηση».

«Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει ποιο θα είναι το πολιτικό τοπίο το 2027»

Δήλωσε ακόμη πως πιστεύει στις μονοκομματικές κυβερνήσεις. «Οι Έλληνες πολίτες μας εμπιστεύτηκαν δύο φορές να κυβερνήσουμε τον τόπο και το ίδιο θα επιδιώξουμε και στις επόμενες εκλογές» σημείωσε για το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών και πρόσθεσε:

«Θέλω να σας θυμίσω ότι η αυτοδυναμία φάνταζε δύσκολη σε κάποιους και πριν από τις εκλογές του 2023 κι όμως επιτεύχθηκε. Αυτή τη στιγμή οι εκλογές του 2027 δεν είναι το πρώτο μέλημα στο μυαλό μου. Η προτεραιότητά μου είναι η υλοποίηση του κυβερνητικού μας προγράμματος και όπως βλέπετε όταν υλοποίησε ένα σχέδιο με ορίζοντα τετραετίας αναμένεις το σχέδιο αυτό να αποδίδει σε βάθος. Άρα κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει ποιο θα είναι το πολιτικό τοπίο το 2027, όταν θα διεξαχθούν οι εκλογές. Κατά συνέπεια η ερώτησή σας για ενδεχόμενες μετεκλογικές συνεργασίες σε ένα το τοπίο το οποίο θυμίζει περισσότερο το τοπίο στην ομίχλη αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν μπορεί παρούσα συγκυρία να απαντηθεί από εμένα αλλά τελικά ο ελληνικός λαός είναι αυτός ο οποίος θα εκφράσει την προτίμησή του. Αυτός είναι ο κυρίαρχος και αυτός θα κάνει την επιλογή αν επιθυμεί μια μονοκομματική κυβέρνηση μας υποδείξει ότι επιθυμεί η κυβέρνηση συνεργασίας».

