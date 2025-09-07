Κ. Μητσοτάκης: Live η Συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού στην 89η ΔΕΘ

Από το βήμα της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναλύει σήμερα, Κυριακή, το σχέδιο της κυβέρνησης και απαντά στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων σε μία συνέντευξη Τύπου που παραδοσιακά συγκεντρώνει έντονο πολιτικό και κοινωνικό ενδιαφέρον.

Μετά το πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε χθες, με αιχμή τις φορολογικές ελαφρύνσεις και τις παρεμβάσεις για τη μεσαία τάξη, ο πρωθυπουργός αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπος με ερωτήματα για την οικονομία, τις κοινωνικές ανισότητες, τα μεγάλα σκάνδαλα, όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις εξελίξεις στην πολιτική σκηνή, αλλά και την πορεία της χώρας προς τις επόμενες εκλογές.

