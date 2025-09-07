Logo Image

Συνάντηση Γ. Γεραπετρίτη με τη Γενική Διευθύντρια Μετανάστευσης της Κομισιόν τη Δευτέρα

(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

Η συνάντηση είναι προγραμματισμένη για τις 11:30 π.μ.

Συνάντηση με τη Γενική Διευθύντρια Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Beate Gminder, θα έχει αύριο Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

