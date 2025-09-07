Logo Image

Ποια στρατόπεδα θα αξιοποιηθούν για διαμερίσματα

Ο στόχος είναι διττός: η κάλυψη αναγκών στέγασης στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και η ενίσχυση πολιτών που στερούνται πρώτης κατοικίας

Σε μία από τις πιο φιλόδοξες στεγαστικές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών, η κυβέρνηση δρομολογεί την αξιοποίηση πρώην στρατοπέδων για την ανέγερση χιλιάδων διαμερισμάτων.

Ο στόχος είναι διττός: η κάλυψη αναγκών στέγασης στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και η ενίσχυση πολιτών που στερούνται πρώτης κατοικίας.

Ανακοίνωση από το βήμα της ΔΕΘ

Ο πρωθυπουργός, από το βήμα της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, υπογράμμισε ότι η αξιοποίηση ανενεργών ακινήτων του Δημοσίου αποτελεί στρατηγική επιλογή. Το 25% των νέων κατοικιών θα αποδοθεί σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ το υπόλοιπο 75% θα δοθεί σε συμπολίτες χωρίς πρώτη κατοικία.

Οι πρώτες παρεμβάσεις

Σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ήδη δρομολογείται η κατασκευή 2.000 διαμερισμάτων σε τρία πρώην στρατόπεδα:

  • στο Μοσχάτο,
  • στο στρατόπεδο «ΖΙΑΚΑ» στη Θεσσαλονίκη,
  • και στο στρατόπεδο «Μανουσογιαννάκη» στην Πάτρα.

Η πρωτοβουλία αυτή θα επεκταθεί, καθώς περισσότερα ανενεργά ακίνητα των Ενόπλων Δυνάμεων και του Δημοσίου μπαίνουν στο μικροσκόπιο για αξιοποίηση προς όφελος της κοινωνίας.

Τα στρατόπεδα που θα αξιοποιηθούν

Στρατόπεδο «Καραϊσκάκη» – Χαϊδάρι, Αττική

Έκταση περίπου 145 στρεμμάτων, με την κατασκευή 58 συγκροτημάτων των 12 διαμερισμάτων, δηλαδή συνολικά 696 κατοικίες.

Στρατόπεδο «Ζιάκα» – Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου, Θεσσαλονίκη

Έκταση 128 στρεμμάτων, με την κατασκευή 50 συγκροτημάτων των 12 διαμερισμάτων, συνολικά 600 κατοικίες.

Στρατόπεδο «Μανουσογιαννάκη» – Πάτρα

Έκταση 150 στρεμμάτων, με την κατασκευή 60 συγκροτημάτων των 12 διαμερισμάτων, συνολικά 720 κατοικίες.

