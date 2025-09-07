Οδικός χάρτης μέχρι τις κάλπες από τον Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Μία σαφή εικόνα της στρατηγικής με την οποία θα φτάσει μέχρι τις επόμενες κάλπες έδωσε κατά την ομιλία του χθες στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο πρωθυπουργός.

Με ένα πακέτο μέτρων πρωτίστως για τη μεσαία τάξη και με ένα αφήγημα μεταρρυθμίσεων ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε να εκπέμψει μήνυμα επανεκκίνησης, προτάσσοντας την σημασία της πολιτικής σταθερότητας και της οικονομικής βεβαιότητας.

Το βασικό σύνθημα της ομιλίας του ήταν το «βάζουμε την Ελλάδα ψηλά. Νοιαζόμαστε για όλους τους Έλληνες», ενώ κεντρική θέση στο πακέτο είχαν οι μειώσεις φόρων (με μεγάλες κερδισμένες τις οικογένειες με παιδιά). Περιγράφοντας σύντομα στην ομιλία του πως η Ελλάδα έχει περάσει στην ανάπτυξη, αναφέρθηκε στην ακρίβεια και ανακοίνωσε μέτρα που ενισχύουν την πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας. Παράλληλα υπογράμμισε πως τα μέτρα είναι κοστολογημένα και δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, λέγοντας χαρακτηριστικά «δεν θα δώσω υποσχέσεις, ούτε και χρήματα που δεν υπάρχουν».

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν πως: ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγησε στην ομιλία του γιατί επέλεξε από το βήμα της ΔΕΘ να ανακοινώσει μια συνολική ριζοσπαστική φορολογική τομή αντί της «συνηθισμένης» λίστας επιμέρους παρεμβάσεων.

Οι ίδιες πηγές προσθέτουν πως τα μέτρα έχουν οριζόντιο χαρακτήρα και πιάνουν συνολικά την κοινωνία. Σημειώνουν παράλληλα πως η πολιτική της κυβέρνησης αποδίδει και δημιουργεί υγιή πλεονάσματα, τα οποία επιστρέφουν ως μέρισμα στην κοινωνία.

Με την κυβέρνηση να δέχεται το προηγούμενο διάστημα κριτική περί χαλάρωσης, ο πρωθυπουργός μίλησε για τέσσερις μεταρρυθμίσεις που «υπερβαίνουν τους κυβερνητικούς κύκλους και απαιτούν ευρύτερες συναινέσεις».

Ειδικότερα αναφέρθηκε στην καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου, στην ολοκλήρωση του νέου ΕΣΥ, στη «μεταφορά» των πολεοδομιών από τους δήμους στην Κτηματολόγιο Α.Ε. και στον Εθνικό Ενεργειακό Χάρτη για τις επόμενες δεκαετίες.

Μηνύματα σε αντιπολίτευση και εσωτερικό

Η ομιλία του πρωθυπουργού είχε ελάχιστες αναφορές στα κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς είχε επιλέξει να εστιάσει στην επόμενη μέρα.

Σημείωσε πάντως πως «αν κρίνουμε από τις διαθέσεις των άλλων κομμάτων, το παρόν πολιτικό σκηνικό δυσκολεύεται να υπηρετήσει τις ανάγκες των καιρών». Για να προσθέσει «και αυτή είναι και η απάντησή μου στο υποκριτικό επιχείρημα περί δήθεν ανυπαρξίας ενός αξιόπιστου πόλου στην άλλη όχθη», επισημαίνοντας «μα κανείς δεν εμπόδισε αυτός να διαμορφωθεί, αν διέθετε προτάσεις πιο πειστικές, πρακτικές, πιο αποτελεσματικές από αυτές της Νέας Δημοκρατίας».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν αναφορές που έκανε ο Κ. Μητσοτάκης, με αποδεκτές στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Όπως επεσήμανε οι πολίτες : έχουν την απαίτηση να μας βλέπουν να προσπαθούμε και -να χρησιμοποιήσω μια μπασκετική αναλογία- να «ιδρώνουμε τη φανέλα».

Να σημειωθεί ακόμα πως στην ομιλία του ο πρωθυπουργός αναγνώρισε πως «το κράτος συνεχίζουν να το πολιορκούν παθογένειες δεκαετιών. Όπως έδειξε, δυστυχώς, και η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ». Αναφέρθηκε σε κινήσεις που έχουν δρομολογηθεί σε μια σειρά από τομείς και μίλησε για μια μάχη με το παρελθόν και το «βαθύ κράτος».

Υπενθυμίζεται πως μετά τις αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι δημοσκοπήσεις έδειξαν υποχώρηση των ποσοστών της Ν.Δ. και αύξηση των αναποφάσιστων. Τώρα στο «γαλάζιο» στρατόπεδο αναμένουν τις μετρήσεις που θα τρέξουν το επόμενο διάστημα για να δουν πως υποδέχτηκαν οι πολίτες το πακέτο της ΔΕΘ.

Το αφήγημα της σταθερότητας

Στη σημασία που έχει η πολιτική σταθερότητα σε μια εποχή πολλαπλών προκλήσεων αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός. . Όπως υπογράμμισε «ήδη η Γαλλία, όπως αρκετές άλλες χώρες, έχουν τεθεί σε καθεστώς υπερβολικού ελλείμματος. Καλούνται, δηλαδή, να πάρουν μέτρα λιτότητας, αυξάνοντας φόρους και μειώνοντας δαπάνες».

Προσέθεσε δε «εμείς, ευτυχώς, είμαστε στην αντίπερα όχθη. Έχουμε κατακτήσει τη δυνατότητα να μειώσουμε φόρους και να αυξήσουμε τις κοινωνικές δαπάνες. Και αυτή θεωρώ πως αποτελεί τη μεγαλύτερη επιτυχία μιας συνετής οικονομικής πολιτικής, που ακολουθούμε με συνέπεια».

Στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για «το ευρύ μέτωπο των Ελληνίδων και των Ελλήνων που πιστεύουν στην Ευρώπη, πιστεύουν στον εκσυγχρονισμό, πιστεύουν στη Δημοκρατία. Δεν ξεχνούν από πόσο πίσω ξεκινήσαμε. Μας ζητούν, όμως, να βαδίσουμε πιο γρήγορα».