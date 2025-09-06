Φάμελλος – Δούκας στην πορεία έξω από τη ΔΕΘ

Στην πορεία έξω από τη ΔΕΘ, κατά τη διάρκεια της ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, συμμετείχαν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε τη στήριξή του στην προσπάθεια που κάνει ο κ. Δούκας στον δήμο Αθηναίων και στην ΚΕΔΕ.

Είπε χαρακτηριστικά πως «αυτά που κάνει ο Μητσοτάκης τελειώνουν την αυτοδιοίκηση. Πρέπει να δυναμώσει η φωνή της».

Το κεντρικό σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στην 89η ΔΕΘ «Προοδευτική Ελλάδα» έχει και προγραμματικό περιεχόμενο και συνέργειες και συμμαχίες, ανέφεραν πηγές του κόμματος.