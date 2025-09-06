Logo Image

Φάμελλος – Δούκας στην πορεία έξω από τη ΔΕΘ

Πολιτική

Φάμελλος – Δούκας στην πορεία έξω από τη ΔΕΘ

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε τη στήριξή του στην προσπάθεια που κάνει ο κ. Δούκας στον δήμο Αθηναίων και στην ΚΕΔΕ

Στην πορεία έξω από τη ΔΕΘ, κατά τη διάρκεια της ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, συμμετείχαν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε τη στήριξή του στην προσπάθεια που κάνει ο κ. Δούκας στον δήμο Αθηναίων και στην ΚΕΔΕ.

Είπε χαρακτηριστικά πως «αυτά που κάνει ο Μητσοτάκης τελειώνουν την αυτοδιοίκηση. Πρέπει να δυναμώσει η φωνή της».

Το κεντρικό σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στην 89η ΔΕΘ  «Προοδευτική Ελλάδα» έχει και προγραμματικό περιεχόμενο και συνέργειες και συμμαχίες, ανέφεραν πηγές του κόμματος.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube