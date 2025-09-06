Κ. Μητσοτάκης: Live η ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ

«Δεν θα δώσω υποσχέσεις, ούτε χρήματα που δεν υπάρχουν» δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη της ομιλίας του στην 89η ΔΕΘ.

Η Ελλάδα έχει περάσει από την πτώχευση στην ανάπτυξη, τόνισε, επισημαίνοντας ότι «η χώρα των παλιών μνημονίων παρουσιάζει από τους μεγαλύτερους αριθμούς αύξησης του ΑΕΠ».

«Ξέρουμε ότι πολλοί συμπολίτες τα βγάζουν πέρα δύσκολα» σημείωσε, τονίζοντας πως κεντρική προτεραιότητα είναι η στήριξη του εισοδήματος ως ανάχωμα στην ακρίβεια.

Στάθηκε, δε, στην επίτευξη δημοσιονομικής ισορροπίας, συγκρίνοντας τα επιτόκια δανεισμού της Ελλάδας και της Γαλλίας. «Έχουμε κατακτήσει τη δυνατότητα να μειώσουμε φόρους και να αυξήσουμε τις κοινωνικές δαπάνες» επεσήμανε.

Σημείωσε ότι το μέρισμα της ανάπτυξης είναι αναγκαίο να επιστρέφει στους πολίτες και πρόσθεσε πως η ισχυρή ανάπτυξη και τα πάταξη της φοροδιαφυγής φέρνουν έσοδα.

«Εκπτώσεις στην ασφάλεια της πατρίδας δεν κάνω»

«Η ελευθερία δεν θέλει μόνο αρετή και τόλμη, θέλει και πόρους» ανέφερε και τόνισε πως «εγώ εκπτώσεις στην ασφάλεια της πατρίδας δεν κάνω. Όπως δεν κάνω και εκπτώσεις στη θέση μας στον πυρήνα της Ευρώπης».

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η απόφασή του είναι να πατήσει η χώρα «γκάζι» ώστε «το 2027 να ανατείλει για τη χώρα και την παράταξη μια νέα τετραετία».

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι δυνατότητες της οικονομίας μέσα από τις αλλαγές που έχουν επέλθει επιτρέπουν την επιστροφή ενός ενοικίου στους ενοικιαστές κάθε Νοέμβριο, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, αλλά και τις αυξήσεις στους μισθούς των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των διπλωματών.

«Κάθε μέτρο στήριξης θα πρέπει να χρηματοδοτείται χωρίς να αμφισβητείται η δημοσιονομική ισορροπία» τόνισε και επεσήμανε πως πάνω στη δημοσιονομική σταθερότητα στηρίζεται όλο το πλαίσιο της πολιτικής της κυβέρνησης».

Σημείωσε ότι καλύτερος τρόπος να επιστρέφει το μέρισμα στους πολίτες δεν είναι οι παροχές, αλλά οι μειώσεις φόρων. «Πιστεύουμε στην οικονομική ελευθερία» επεσήμανε.

Είπε επίσης ότι καταβλήθηκαν έκτακτα επιδόματα όταν οι καταστάσεις το επέβαλαν.

«Η πιο τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση στην ιστορία της μεταπολίτευσης»

«Όμως τώρα ήρθε η ώρα να στηρίξουμε εκείνους που μέχρι τώρα δεν έχουν ωφεληθεί όσο άλλοι και θα το κάνουμε με την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος στην ιστορία της μεταπολίτευσης» τόνισε, κάνοντας λόγο για μεταρρύθμιση ύψους 1,6 δισ. ευρώ που ανακουφίζει 4 εκατ. πολίτες.

«Μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές κατά 2 μονάδες για όλους – επιπλέον σημαντική μείωση για κάθε παιδί»

«Και τον επόμενο χρόνο μειώνουμε τους βασικούς φορολογικούς συντελεστές κατά 2 μονάδες. Αυτοί θα υποχωρούν περισσότερο ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών σε κάθε νοικοκυριό» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Όπως τόνισε, θα μηδενίζεται σε οικογένειες με 4 παιδιά.

Σύμφωνα με όσα είπε ο πρωθυπουργός, για εισόδημα 10.000-20.000 ευρώ:

από 22% στο 18% με ένα παιδί, στο 16% με δύο παιδιά, στο 9% για τρίτεκνους, μηδέν για πολύτεκνους.

ετήσιο όφελος στα 20.000 ευρώ: με 2 παιδιά 600 ευρώ, με 3 παιδιά 1.300 ευρώ, με 4 παιδιά 1.680 ευρώ.

Για εισόδημα 30.000 ευρώ:

ετήσιο όφελος: χωρίς παιδιά 400 ευρώ, με 1 παιδί 800 ευρώ, με 2 παιδιά 1.200 ευρώ, με 3 παιδιά 2.100 ευρώ, με 4 παιδιά 4.100 ευρώ.

Για εισόδημα 40.000 – 60.000 ευρώ:

Καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% από 44% σήμερα.

Φόρος εισοδήματος μηδέν για νέους έως 25 ετών

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι κανείς εργαζόμενος έως 25 ετών με έσοδα έως 20.000 ευρώ δεν θα πληρώνει φόρο.

Είπε επίσης ότι οι νέοι από 25 έως 30 ετών θα φορολογούνται με μειωμένο συντελεστή 9%.

«Εξετάσαμε απλοϊκές ιδέες όπως ο 13ος μισθός στο Δημόσιο. Όμως αποφασίσαμε ότι η δική μας πρόταση είναι πιο δίκαιη καθώς αφορά περισσότερο κόσμο. Από την άλλη πλευρά, στηρίζουμε έμπρακτα την ελληνική οικογένεια», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Οι παρεμβάσεις στην αγορά ακινήτων

Θεσπίζεται χαμηλότερος συντελεστής 25% για εισοδήματα από ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός. Μίλησε για ρύθμιση που αφορά περίπου 150.000 ακινήτων, οι οποίοι θα δουν σημαντικό όφελος.

Τόνισε, δε, ότι το πραγματικό μέσο δηλωθέν ενοίκιο είναι 255 ευρώ. Όπως τόνισε, αφού μειώνεται η φορολογία και είναι μόνιμη η επιστροφή ενός ενοικίου κάθε Νοέμβριο, έχουν κίνητρο τόσο οι ενοικιαστές και οι ιδιοκτήτες να δηλώνουν τα πραγματικά ποσά. «Όταν αυτό συμβεί, είμαι ανοικτός να εξετάσω και περαιτέρω μειώσεις φόρων» τόνισε.

Αναφέρθηκε, δε, σε προγράμματα που έχουν ανακοινωθεί για τη στέγαση, ενώ τόνισε πως θα αποδοθούν στην κοινωνία πολλά αδρανή δημόσια ακίνητα.

Από το 2026 μειώνεται στο μισό και από το 2027 μηδενίζεται για όποιον έχει πρώτη κατοικία σε οποιοδήποτε ελληνικό χωριό με πληθυσμό κάτω των 1.500 κατοίκων, οπουδήποτε στην επικράτεια.

«Βάζουμε την Ελλάδα ψηλά, νοιαζόμαστε για όλους τους Έλληνες»

«Βάζουμε την Ελλάδα ψηλά, νοιαζόμαστε για όλους τους Έλληνες», είναι το σύνθημα της 89ης ΔΕΘ, όπως ανέφεραν κυβερνητικά στελέχη, λίγο πριν την ομιλία του πρωθυπουργού

Το κείμενο ανανεώνεται…