Γ. Μπούγας στη «Ν»: Στόχος να μειωθεί ο χρόνος απονομής Δικαιοσύνης

Η Δικαιοσύνη επηρεάζει τις επενδύσεις, όχι μόνο τις μεγάλες, αλλά και τις μικρομεσαίες, δήλωσε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Γιάννης Μπούγας, μιλώντας στο στούντιο της Ναυτεμπορικής, στην 89η ΔΕΘ.

Όπως τόνισε, αν η Δικαιοσύνη δημιουργήσει προσκόμματα και αν μία ιδιωτική διαφορά ή μια διαφορά με το Δημόσιο δεν μπορέσει να επιλυθεί σε εύλογο χρόνο, αυτό λειτουργεί ανασχετικά στις προσπάθειες των μικρομεσαίων επενδυτών.

«Στόχος να μειωθεί σε περίπου 700 από 1.492 ημέρες ο χρόνος έκδοσης τελεσίδικης απόφασης»

«Έχουμε ως στόχο, εθνικό θα τον χαρακτήριζα, να μειώσουμε τον χρόνο απονομής Δικαιοσύνης. Δηλαδή, να μπορεί ο Έλληνας πολίτης να προσβλέπει στην έκδοση τελεσίδικης απόφασης σε περίπου 700 μέρες –όσος είναι ο μέσος χρόνος των χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης- στο τέλος της τρέχουσας τετραετίας, από 1.492 ημέρες» σημείωσε.

Όπως διευκρίνισε, «σήμερα η χώρα μας έχει το δυσμενές προνόμιο να βρίσκεται στην τελευταία θέση σε ό,τι αφορά τον χρόνο απονομής Δικαιοσύνης: 1.492 ημέρες για την έκδοση τελεσίδικης απόφασης. Αυτή η βραδυπορούσα Δικαιοσύνη δεν μπορεί να προσφέρει ούτε στην κοινωνία, ούτε στην οικονομία».

Επεσήμανε, δε, ότι «έχει γίνει μία θεμελιώδης αλλαγή με τον δικαστικό χάρτη. Ήδη έχουμε τα πρώτα θετικά μετρήσιμα αποτελέσματα. Έχουμε κάνει επίσης θεσμικές αλλαγές στους κώδικες και βρίσκεται σε εξέλιξη ένα μεγάλο πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού της Δικαιοσύνης που θα ολοκληρωθεί εντός του 2026. Εφόσον όλα αυτά ολοκληρωθούν, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα πετύχουμε καλύτερη ποιότητα στην απονομή Δικαιοσύνης και συντομότερους χρόνους».

