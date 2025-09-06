Χ. Δούκας στη «Ν»: Η Βασ. Όλγας έκλεισε με μια κυκλοφοριακή μελέτη εν μέσω πανδημίας, όταν δεν κυκλοφορούσε άνθρωπος – Θα ολοκληρώσουμε το έργο

Στο ζήτημα που έχει ανακύψει με την οδό Βασιλίσσης Όλγας, στο κέντρο της Αθήνας, αναφέρθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μιλώντας στο στούντιο της Ναυτεμπορικής στην 89η ΔΕΘ.

Ο κ. Δούκας ανέφερε ότι «η ίδια η κυβέρνηση κατασκευάζει το έργο και έχει σχεδιάζει δύο λωρίδες ήπιας κυκλοφορίας». «Για να μας αποδοθεί πρέπει ο δήμος να κάνει κυκλοφοριακή μελέτη. Επιστήμονες μας έδωσαν τη μελέτη, πέρασε με διευρυμένη πλειοψηφία και τη στείλαμε στα υπουργεία για μία κυκλοφοριακή ρύθμιση. Και βγήκαν τρία υπουργεία να πουν ότι είναι αντίθετα, δεν έχω καταλάβει, ότι δεν είναι έννομο το αποτέλεσμα του δημοτικού συμβουλίου; Είναι απίστευτο για δρόμο μισού χιλιομέτρου τρία υπουργεία να κάνουν κοινή ανακοίνωση, έχουμε τόσα πολλά προβλήματα» σημείωσε.

«Ο δρόμος έκλεισε με μια κυκλοφοριακή μελέτη εν μέσω πανδημίας, όταν δεν κυκλοφορούσε άνθρωπος»

«Το κράτος και η χώρα έχουν συνέχεια. Ο δρόμος έκλεισε με μια κυκλοφοριακή μελέτη χωρίς αμάξια, εν μέσω πανδημίας, όταν δεν κυκλοφορούσε άνθρωπος» τόνισε ο κ. Δούκας και πρόσθεσε: «Εμείς προχωράμε κανονικά. Τα έργα αυτά τα θέλει και η τροχαία. Όλες οι κινήσεις ήταν εις γνώση όλων των υπουργείων. Δεν κάναμε κάτι που υπερέβη τον ρόλο μας».

«Θα ολοκληρώσουμε το έργο»

Ο κ. Δούκας διαβεβαίωσε ότι το έργο θα συνεχιστεί. «Υπάρχει σήμερα ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο. Δεν χρωστάει τίποτα ο κόσμος» επεσήμανε και πρόσθεσε: «Εμείς έχουμε αυτήν την ιδέα, τη λένε επιστήμονες και την ασπάζεται το δημοτικό συμβούλιο. Αν έχουν μια άλλη πρόταση που θα αποσυμφορήσει το κέντρο, ας μας την πουν». «Θα το ολοκληρώσουμε το έργο και θα παραδοθεί στους κατοίκους» υπογράμμισε.

