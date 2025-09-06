Αδ. Γεωργιάδης στη «Ν»: Από 1η Οκτωβρίου θα κλείνουμε ραντεβού στα νοσοκομεία σε 2 ημέρες

Με αναφορά στη δέσμευση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη στήριξη της Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε στη «Ν» ότι το ΕΣΥ διαθέτει σήμερα «τους περισσότερους γιατρούς και νοσηλευτές που είχε ποτέ».

Μιλώντας στο στούντιο της «Ν» στην 89η ΔΕΘ με τη Νικόλ Λειβαδάρη και τον Φίλιππο Φιλιππακόπουλο, ο υπουργός Υγείας μάλιστα δεσμεύτηκε πως από την 1η Οκτωβρίου τα ραντεβού στα δημόσια νοσοκομεία θα κλείνονται μέσα σε δύο ημέρες.

Απολογισμός εξαετίας Μητσοτάκη

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε ως παράδειγμα στην περίπτωση του νοσοκομείου Παπαπανικολάου, το οποίο απέκτησε 500 επιπλέον εργαζόμενους την τελευταία εξαετία.

Όπως είπε κατά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο, «όλοι οι συνδικαλιστές αναγνώρισαν την πρόοδο. Υπήρχε και ένας του ΚΚΕ, που μας έλεγε ότι λείπει το ένα και το άλλο. Πάντα κάτι θα λείπει, αλλά η εικόνα είναι πολύ διαφορετική από το παρελθόν».

Μειώσεις αναμονής και νέα ψηφιακά εργαλεία

Ο υπουργός Υγείας παρουσίασε τα στοιχεία για το τι έχει γίνει σε 1,5 χρόνο:

40% μείωση στον χρόνο αναμονής στα ΤΕΠ.

45% μείωση στην αναμονή για χειρουργείο.

Υπηρεσία 1566 δωρεάν για πολίτες.

Εφαρμογή για κατ’ οίκον διανομή φαρμάκων.

Σύστημα αξιολόγησης ασθενών, με 93% να δηλώνει ότι βρήκε τον γιατρό που ήθελε και 75% να δηλώνει ικανοποιημένο.

Ήδη 10.000 πολίτες έχουν απαντήσει στα ερωτηματολόγια, με τον υπουργό να σημειώνει πως τα στοιχεία είναι «από ασθενείς που όντως πέρασαν από το νοσοκομείο, όχι από γενικά δείγματα».

Ραντεβού σε δύο ημέρες

Από την 1η Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε, τα ραντεβού στα δημόσια νοσοκομεία θα κλείνονται μέσα σε δύο ημέρες, έναντι των σημερινών καθυστερήσεων μηνών. «Προσθέτουμε στην πλατφόρμα 7 εκατομμύρια ραντεβού τον χρόνο», όπως εξήγησε.