Αδ. Γεωργιάδης για Αλ. Τσίπρα στη «Ν»: Έχει χάσει τη λάμψη του, με φόβισε η πρόταση για εισφορά στους πλουσίους

Πολιτική

Αδ. Γεωργιάδης για Αλ. Τσίπρα στη «Ν»: Έχει χάσει τη λάμψη του, με φόβισε η πρόταση για εισφορά στους πλουσίους

Στο στούντιο της «Ν» στη 89η ΔΕΘ, ο υπουργός Υγείας σχολίασε την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, εκφράζοντας ανησυχία για τις εξαγγελίες περί «πατριωτικής εισφοράς»

Με δηκτική κριτική στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε στη «Ν» ότι «ο χθεσινός Αλέξης Τσίπρας δεν ήταν ο ίδιος – είχε χάσει τη λάμψη του».

Παράλληλα, εξέφρασε έντονη ανησυχία για την πρόταση περί «πατριωτικής εισφοράς», υπενθυμίζοντας πως «ο ΕΝΦΙΑ ξεκίνησε ως φόρος για τους πλούσιους και τελικά έγδαρε το 80% των Ελλήνων».

Ο κ. Γεωργιάδης, κληθείς να σχολιάσει την παλαιότερη αναφορά του ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς του, απάντησε:

«Ο χθεσινός Τσίπρας όχι. Ο άνθρωπος ξεκίνησε λαμπερός, με φοβερό τατς στην κάλπη. Χθες είχε χάσει τη λάμψη του, δεν ήταν ο παλιός Τσίπρας που προκαλούσε γκελ. Ήταν λίγο ψόφιος. Ήταν φοβισμένος, μαζεμένος».

Ερωτηθείς μήπως αυτό ήταν στο πλαίσιο του rebranding, ο υπουργός σχολίασε: «Ένας πολιτικός δεν μπορεί να χάνει τον χαρακτήρα του. Εγώ δηλαδή δεν μπορώ να γίνω κάτι άλλο, δεν μπορώ να γίνω Κωστής Χατζηδάκης. Ο Τσίπρας δεν ήταν αυτό που περίμενα».

«Η Αριστερά είναι αύξηση φόρων»

Ο υπουργός Υγείας σχολίασε επίσης ότι τον φόβισε η πρόταση Τσίπρα για «πατριωτική εισφορά στους πλουσίους».

«Με φοβίζει γιατί δεν μας είπε ποιους θεωρεί πλούσιους και από ποιο εισόδημα και πάνω». εξήγησε. Και πρόσθεσε: «Ο ΕΝΦΙΑ ξεκίνησε ως φόρος στους πλουσίους και τελικά έγινε για το 80% των Ελλήνων».

«Ο κ. Μητσοτάκης μιλά για μειώσεις φόρων, ενώ ο Τσίπρας μας θύμισε ότι η Αριστερά είναι αύξηση φόρων», τόνισε.

