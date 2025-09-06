Θ. Κοντογεώργης στο Naftemporiki TV: Ο κ. Τσίπρας κανονικοποίησε την τοξικότητα και τον διαιρετικό λόγο

Για τα στοιχεία που συνθέτουν το φετινό καλάθι της ΔΕΘ, αλλά και τη χθεσινή παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα, μία ημέρα πριν την ομιλία του πρωθυπουργού, μίλησε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό, Θανάσης Κοντογεώργης στο στούντιο της «Ναυτεμπορικής», στην 89η ΔΕΘ.

Ερωτηθείς αν η κυβέρνηση θεωρεί τον κ. Τσίπρας ως «δυνάμει πολιτικό της αντίπαλο» ο κ. Κοντογεώργης απάντησε: «Αυτά τα κανονίζουν οι πολίτες. Για εμένα οι κοινωνικές δυναμικές είναι αυτές που αναδύουν και τα πολιτικά ερωτήματα και τις ανάγκες. Τα πρόσωπα προφανώς έρχονται να υπηρετήσουν τις ανάγκες… Δεν θα πω για τα πεπραγμένα της περιόδου του. Αν όμως κάτι τού χρεώνω προσωπικά είναι ότι κανονικοποίησε, έδωσε πολιτική έκφραση στην τοξικότητα και τον διαιρετικό λόγο».

«Από εκει και πέρα οι πολίτες θα κρίνουν, αν ο κύριος Τσίπρας έχει κάποια καινούργια άλλη πρόταση πολύ ευχαρίστως να ακουστεί» πρόσθεσε.

Οι βασικοί άξονες του πακέτου της ΔΕΘ

Σε ερώτηση για το αν οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού θα ενέχουν κάποιο στοιχείο έκπληξης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ είπε πως «πάντα υπάρχουν εκπλήξεις» ενώ πρόσθεσε πως οι βασικοί άξονες θα αφορούν τη μεσαία τάξη, την οικογένεια, το δημογραφικό και την ελληνική περιφέρεια.

Όπως είπε, ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει ένα συνολικό πλαίσιο, μια ευρύτερη φορολογική μεταρρύθμιση και από κει πέρα βέβαια υπάρχει μια δέσμη μέτρων που θα αφορούν πάρα πολλούς συμπολίτες μας, πολλές κοινωνικές, επαγγελματικές, ηλικιακές κατηγορίες.

«Επομένως είναι σημαντικό να ακούς την κοινωνία να νιώθεις και να αντιλαμβάνεσαι ακριβώς τι συμβαίνει για να μπορείς με βάση και την καλύτερη απόδοση που έχει η ελληνική οικονομία, το πλεόνασμα το οποίο υπάρχει, να το κατευθύνεις εκεί που και αφενός θα λειτουργήσει ανακουφιστικά, αλλά ταυτόχρονα και αναπτυξιακά, δηλαδή αυτό να επιστρέψει πάλι στην οικονομία» σημείωσε.

