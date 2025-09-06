Logo Image

Α. Συρίγος στη «Ν»: Η ΝΔ δεν έχει απέναντί της βιώσιμη κυβερνητική πρόταση

Α. Συρίγος στη «Ν»: Η ΝΔ δεν έχει απέναντί της βιώσιμη κυβερνητική πρόταση

«Θα ήταν ευτυχής ο κ. Μητσοτάκης να έχει απέναντί του έναν άνθρωπο που έχει κερδίσει 7-8 φορές»

Με αιχμηρή κριτική στην αντιπολίτευση και στον Αλέξη Τσίπρα, ο βουλευτής της ΝΔ Άγγελος Συρίγος υπογράμμισε στο στούντιο της «Ν» στη ΔΕΘ ότι «το μεγάλο πλεονέκτημα για τη ΝΔ είναι πως δεν υπάρχει καμία σοβαρή και βιώσιμη κυβερνητική πρόταση».

Για τον κ. Τσίπρα σημείωσε δηκτικά ότι το πολιτικό του «rebranding» θυμίζει «παλιό συστατικό με νέα ονομασία».

«Δεν υπάρχει άλλη κυβερνητική επιλογή»

Ο κ. Συρίγος επεσήμανε πως η χώρα έχει κάνει σημαντικά βήματα σε σχέση με πριν από μια δεκαετία, όταν το βασικό ζητούμενο ήταν η παραμονή στην Ευρώπη.

«Αντιμετωπίσαμε με επιτυχία την ανεργία, βελτιώσαμε τα εισοδήματα· χρειάζεται ακόμη δουλειά στο θέμα της ακρίβειας», ανέφερε.

«Το rebranding Τσίπρα δεν φέρνει κάτι νέο»

Κληθείς να σχολιάσει την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή, ο βουλευτής της ΝΔ σημείωσε: «Θα ήταν ευτυχής ο κ. Μητσοτάκης να έχει απέναντί του έναν άνθρωπο που έχει κερδίσει 7-8 φορές. Το rebranding του κ. Τσίπρα είναι “παίρνω ένα παλιό συστατικό και βάζω νέα ονομασία”».

