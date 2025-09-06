Θάνος Πλεύρης στη «Ν»: Το μεταναστευτικό δεν λύνει το δημογραφικό – Ο Τσίπρας ήταν ο πρωθυπουργός των ανοιχτών συνόρων

Με σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και ξεκάθαρη διάκριση ανάμεσα στη νόμιμη και την παράνομη μετανάστευση, Θάνος Πλεύρης, παρουσίασε στο στούντιο της «Ν» στη ΔΕΘ την πολιτική της κυβέρνησης.

Αυτή κινείται σε δύο άξονες: αυστηρότητα απέναντι στις παράνομες ροές, αλλά ανοιχτό πλαίσιο για όσους έρχονται νόμιμα.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, σημείωσε ότι ο κ. Τσίπρας «λέει τώρα όχι στα ανοιχτά σύνορα, ενώ ως πρωθυπουργός τα άνοιξε και 15πλασίασε τις ροές μέσα σε έναν χρόνο».

Όπως τόνισε, «κανείς δεν διαφωνεί ότι η αγορά εργασίας χρειάζεται μετανάστες, όμως η μεγάλη διαφορά είναι ότι ο κ. Τσίπρας συνδύασε το δημογραφικό με το μεταναστευτικό».

«Έθνος και πατρίδα, όχι ασύντακτος λαός»

Ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε πως οι Έλληνες «είμαστε ένα έθνος και όχι ένας ασύντακτος λαός» και ότι η χώρα, έχοντας δημογραφικό πρόβλημα, πρέπει να είναι ακόμη πιο προσεκτική με το μεταναστευτικό για να αποφύγει τον κίνδυνο αντικατάστασης πληθυσμού.

Παράλληλα, αναγνώρισε την ανάγκη εργατικών χεριών, διευκρινίζοντας ότι αυτό πρέπει να γίνει μέσα από νόμιμες οδούς μετανάστευσης και με έμφαση στο κομμάτι της ένταξης.

Διπλή πολιτική: σκληρή και ανοιχτή

Ο κ. Πλεύρης περιέγραψε το κυβερνητικό μοντέλο ως διπλή πολιτική:

Πολύ σκληρή απέναντι στην παράνομη μετανάστευση, με το νέο νομοσχέδιο που προβλέπει φυλάκιση για όσους εισέρχονται παράνομα.

Ανοιχτή για όσους έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας ή έρχονται νόμιμα.

Επισήμανε μάλιστα ότι χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία, με μεγάλο πληθυσμό και ισχυρά συστήματα ένταξης, δεν έχουν καταφέρει πλήρως να εφαρμόσουν το μοντέλο ενσωμάτωσης.

Και διπλή στόχευση

Κατά τον υπουργό, η άποψη ότι οι μετανάστες μπορούν να καλύψουν τα δημογραφικά κενά είναι αβάσιμη.

«Το να λες ότι επειδή μου λείπουν τόσες χιλιάδες νέοι, θα φέρω μετανάστες, δεν έχει λογική και δεν το κάνει καμία χώρα», τόνισε.

Στόχος, της πολιτικής της κυβέρνησης, όπως είπε, είναι διπλός:

α) Να λειτουργήσει αποτρεπτικά, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη δραστική μείωση των ροών στην Κρήτη μέσα σε έναν μήνα.

β) Να κατανοήσουν όσοι βρίσκονται παράνομα στη χώρα ότι έχουν κάτι να χάσουν, ώστε να συνεργάζονται με τις αρχές για την επιστροφή τους.