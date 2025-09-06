89η ΔΕΘ: Το αγωνιστικό της Mc Laren, η φανέλα «Μητσοτάκης» και τα δώρα – Η ξενάγηση του πρωθυπουργού στα περίπτερα της έκθεσης (φωτογραφίες)

Με ξενάγηση του πρωθυπουργού στα περίπτερα της Έκθεσης συνεχίζεται η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Οι πύλες της ΔΕΘ άνοιξαν το πρωί με τον αγιασμό που τελέστηκε, παρουσία του πρωθυπουργού.

Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τη διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo κατά την οποία επανέλαβε ότι η ΔΕΘ δεν θα φύγει από το κέντρο της πόλης, προσθέτοντας το όλο πρότζεκτ της ανάπλασης θα το «τρέξει» το Υπερταμείο και θα χρηματοδοτηθεί από τις δημόσεις δαπάνες.

Έπειτα περιηγήθηκε στους χώρους της έκθεσης συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της Εκθέσεως, Τάσο Τζήκα, από υπουργούς, από βουλευτές και στελέχη της Ν.Δ..

Πρώτος σταθμός του ήταν το περίπτερο της Mc Laren, όπου εκτίθεται το αγωνιστικό όχημα της Formula 1 και δίνει την ευκαιρία στους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού να το δουν από κοντά.

Ακολούθησαν στάσεις στο περίπτερο Εθνικής Άμυνας, όπου είχε σύντομη συζήτηση με αξιωματούχους του Στρατού και στο υπουργείο Αθλητισμού. Παρουσία του υφυπουργού, Γιάννη Βρούτση, ο κ. Μητσοτάκης παρακολούθησε επιδείξεις από αθλήτριες της ενόργανης γυμναστικής και από τις παγκόσμιες πρωταθλήτριες στο τραμπολίνο δηλώνοντας εντυπωσιασμένος, ενώ φωτογραφήθηκε με μικρούς αθλητές.

Ο πρωθυπουργός χαιρέτισε κόσμο που βρισκόταν εκείνη την ώρα στα περίπτερα, ενώ στη συνέχεια πέρασε από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Τον υποδέχτηκαν παιδιά με αναπηρία φορώντας μπλούζες «Τζάμπολ Αγάπης» παρουσία του υπουργού Βασίλη Κικίλια, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο περίπτερο του υπουργείο Υγείας όπου ήταν σε εξέλιξη εκδήλωση υπό τον υπουργό, Άδωνι Γεωργιάδη.

Σε συνομιλία με στελέχη του ΕΚΑΒ ο κ.Μητσοτάκης τους είπε «πάντα καλύτεροι και γρηγορότεροι», ενώ ακολούθως πέρασε από το περίπτερο του «AI στην πρόληψη». Τον πρωθυπουργό έξω από το περίπτερο για τον «Βιώσιμο Τουρισμό», υποδέχτηκε ο Ευρωπαίος Επίτροπος, Απόστολος Τζιτζικώστας.

Επισκέφθηκε επίσης το περίπτερο του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπου τον υποδέχτηκαν η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη και οι υφυπουργοί και τον ξενάγησαν στα εκπαιδευτικά πρότζεκτ και στις δράσεις των σχολείων και των πανεπιστημίων. Ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να δει μαθητές και εκπαιδευτικούς και να μιλήσει μαζί τους. Σταμάτησε στο σταντ του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων και είδε τον μαθητικό λαχανόκηπο, ενώ στη συνέχεια άκουσε μουσική από παιδική ορχήστρα, που έπαιζε με μεταλλόφωνα και κρουστά το «Χάρτινο το Φεγγαράκι» του Μάνου Χατζιδάκι.

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε και τα σταντ των πανεπιστημίων και είδε εφαρμογές και καινοτομίες, κατά σειρά, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο σταμάτησε μπροστά στην ομάδα αεροναυτικών και διαστημικών εφαρμογών, που δημιουργεί έξυπνες πατέντες drones και πυραύλων μικρού μεγέθους για ειρηνικούς σκοπούς.

Στη συνέχεια, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας είδε εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης στο αμερικανικό μπιλιάρδο, που αντικαθιστά …τον παίκτη με τη στέκα και …μαθαίνει από τους συνδυασμούς και τις κινήσεις της μπάλας να την κατευθύνει στο σωστό σημείο.

Στο περίπτερο του gov.gr τον υποδέχθηκε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να δει τις νέες έξυπνες κάμερες της τροχαίας, που θα βεβαιώνουν παραβάσεις, και επίσης να ενημερωθεί για τις δυνατότητες της AI στη δημόσια διοίκηση, σε σχέση με την ηλεκτρονική έκδοση εγγράφων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περίπτερο της «Ναυτεμπορικής»

Ο πρωθυπουργός έκανε στάση και στο περίπτερο της «Ναυτεμπορικής» όπου τον υποδέχθηκε ο γενικός διευθυντής του Ομίλου, Σπύρος Κτενάς. Με ιστορία ενός αιώνα στη δημοσιογραφία και τις εκδόσεις, η «Ν» συμμετέχει κάθε χρόνο δυναμικά στη ΔΕΘ, φιλοξενώντας στο περίπτερό της κυβερνητικά στελέχη, εκπροσώπους της αντιπολίτευσης αλλά και προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό κόσμο.

Τα δώρα και οι selfies

Μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης πέρασε, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, από το περίπτερο της μπύρας «Νύμφη» με τον κ.Μητσοτάκη να σηκώνει το ποτήρι και να εύχεται σε όλους «στην υγεία σας».

Είχαν προηγηθεί στάσεις στο περίπτερο της ΕΡΤ όπου ενημερώθηκε για το νέο πρόγραμμα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, με παρόντα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, καθώς και στα περίπτερα «Metlen Energy & Metals» και «Hellenic Energy».

Ο πρωθυπουργός δέχθηκε ως δώρο μία μπάλα της Εθνικής Ομάδας και μια φανέλα με το «Νούμερο 1» και με το όνομα «Μητσοτάκης».

Επίσης, ο πρωθυπουργός έκανε στάση και στο περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς όπου η υποδοχή του έγινε με ποντιακούς χορούς και λύρα, ενώ η διοίκηση του Συλλόγου του δώρισε μια ανθοδέσμη και μια μπάλα.

Ευδιάθετος ο πρωθυπουργός έβγαλε selfies και συνομίλησε με πολίτες που τον πλησίασαν.