Άνοιξε τις πύλες της η 89η ΔΕΘ: Στον αγιασμό ο Κ. Μητσοτάκης

Στον αγιασμό για την έναρξη λειτουργίας της 89ης Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης, που άνοιξε σήμερα τις πύλες της, παρέστη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τον αγιασμό τέλεσε ο μητροπολίτης Φιλόθεος, ο οποίος ανέγνωσε μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Το «παρών» έδωσαν μεταξύ άλλων ο Επίτροπος στην Ε.Ε Απόστολος Τζιτζικώστας, υπουργοί, βουλευτές, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης και ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo Τάσος Τζήκας.

Συνάντηση με τη διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo

Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με τη διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo. Ο κ. Τζήκας ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για τα χαρακτηριστικά της 89ης Διεθνούς Εκθεσης και αναφέρθηκε στο θέμα της ανάπλασης του χώρου της ΔΕΘ, ενώ ευχαρίστησε τον κ. Μητσοτάκη για την υποστήριξή του προς τη ΔΕΘ και στην υπόθεση της ανάπλασης. Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την περιοδεία του σε περίπτερα της 89ης ΔΕΘ.

Στις 19.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης». Την Κυριακή στις 12.00 ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».