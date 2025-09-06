Μονή Σινά: Στην Αθήνα ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός με ειδική πτήση – Εντός των επόμενων ημερών οι διαδικασίες διαδοχής του

Στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος έφτασαν σήμερα το πρωί με ειδική πτήση ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός και Έλληνες πολίτες που βρίσκονταν στην Ι.Μ. Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, μεταξύ των οποίων και 9 μοναχοί που επιθυμούσαν την επιστροφή τους στην Αθήνα.

Όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Εξωτερικών, «προσγειώθηκε στις 7:15 πμ, στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με ειδική πτήση της Aegean από το αεροδρόμιο Σαρμ Ελ Σέιχ ελληνική αποστολή υπό την υφυπουργό Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και τον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιώργο Καλαντζή».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η αποστολή μετέβη χθες, το μεσημέρι, στην Ι.Μ. Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά με σκοπό την ασφαλή παραλαβή του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού και Ελλήνων πολιτών που βρίσκονταν στη Μονή, μεταξύ των οποίων και 9 μοναχοί που επιθυμούσαν την επιστροφή τους στην Αθήνα».

Η Ιερά Μονή, υπό την ευθύνη της Ιεράς Σιναϊτικής Αδελφότητας λειτουργεί κανονικά και είναι επισκέψιμη, σημειώνει το ΥΠΕΞ και προσθέτει πως «εντός των επόμενων ημερών θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες για τη διαδοχή του Αρχιεπισκόπου Σινά, κ. Δαμιανού σε εφαρμογή της δημόσια εκπεφρασμένης βούλησής του και σύμφωνα με τους Θεμελιώδεις Κανονισμούς της Ιεράς Μονής»