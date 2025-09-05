Αιχμηρή «απάντηση» Μητσοτάκη στον Τσίπρα: «Μήπως δίνετε πολλή σημασία σε όσα είπε;»

Έμμεση απάντηση στα όσα ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του στο συνέδριο του Economist έδωσε ο -ευρισκόμενος επίσης στη Θεσσαλονίκη- Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια συζήτησης που είχε με δημοσιογράφους μετά την ολοκλήρωση εκδήλωσης για την τεχνητή νοημοσύνη.

Απαντώντας στις μάλλον επίμονες ερωτήσεις των εκπροσώπων του Τύπου, και παρότι αρχικά επέμεινε ότι η ΔΕΘ δεν είναι κατάλληλο βήμα για προσωπικές αντιπαραθέσεις («Δεν είναι αυτό το αντικείμενο της ΔΕΘ») στη συνέχεια πρόσθεσε: «Εγώ ήμουν σε μια εκδήλωση για την Tεχνητή Nοημοσύνη, από τον κ. Τσίπρα άκουσα να λέει κάτι για «βράχια», οπότε μπορείτε να βγάλετε το συμπέρασμα ποιος είναι με το παρελθόν και ποιος είναι με το μέλλον».

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι ούτε το 2019 ούτε το 2023 είχε «ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον Τσίπρα» και απάντησε με ερώτηση στους δημοσιογράφους

«Μήπως δίνετε πολλή σημασία στα όσα είπε;».

Νωρίτερα στον κ. Τσίπρα είχε απαντήσει και η κυβέρνησης, μέσω πηγών καθώς και το ΥΠΟΙΚ με ανακοίνωσή του,

Οι κυβερνητικές πηγές συγκεκριμένα ανέφεραν: «Ο κ. Τσίπρας, αντί για στοιχειώδη αυτοκριτική, επιμένει να προσπαθεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα για όσα πέρασαν οι πολίτες στην “μαύρη περίοδο” 2015-2019. Το “πρώτη φορά αριστερά” αποφάσισε να το βαφτίσει “νέα πυξίδα”, τους νέους φόρους, όπως τους δεκάδες που επέβαλε ως πρωθυπουργός, “πατριωτική εισφορά” και το “πρόγραμμα Θεσσαλονίκης” να το ονοματίσει “9 άξονες”».

Η κυβέρνηση διά των πηγών κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα για ψευδή στοιχεία. Αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Το μόνο στο οποίο δεν αλλάζει ο κ. Τσίπρας είναι η εμμονή του να παραθέτει ψευδή στοιχεία, όπως ότι η Ελλάδα αποκλίνει από τον μέσο όρο της Ευρώπης και ότι το κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα έχει μειωθεί στο 60%. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα συγκλίνει με την υπόλοιπη Ευρώπη, το κατά κεφαλήν εισόδημα έχει αυξηθεί στο 70% με ανοδική τάση και η χώρα έχει τους υψηλότερους αναπτυξιακούς ρυθμούς στην Ε.Ε, όταν επί των ημερών του κ. Τσίπρα ενώ σε όλη την Ευρώπη “έβρεχε” ανάπτυξη, ο ίδιος κρατούσε ομπρέλα με αποτέλεσμα να είμαστε ουραγοί στην Ε.Ε».

Κλείνοντας αναφέρουν: «Αύριο ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει με συγκεκριμένες πολιτικές για το παρόν και το μέλλον της χώρας και για τη βελτίωση της ζωής όλων των Ελλήνων, οι οποίοι πλήρωσαν ακριβά ωμά ψέματα και τυχοδιωκτισμούς.

Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Η χώρα πηγαίνει μπροστά».

Σε σχόλιο για την ομιλία Τσίπρα προχώρησε και το ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Κάποτε μιμούνταν τη φωνή του Ανδρέα, τώρα με το rebranding παίρνει ατάκες από τα δελτία Τύπου μας.