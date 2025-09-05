Πηγές ΠΑΣΟΚ για Αλ. Τσίπρα: Κάποτε μιμούνταν τη φωνή του Ανδρέα, τώρα με το rebranding παίρνει ατάκες από τα δελτία Τύπου μας

Αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, εξαπολύουν πηγές του ΠΑΣΟΚ, αναφορικά με την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη.

«Κάποτε ο κ. Τσίπρας μιμούνταν τη φωνή του Ανδρέα, τώρα στο πλαίσιο του rebranding έφτιαξε την ομιλία του με ατάκες από τα Δελτία Τύπου του ΠΑΣΟΚ όπως η γλαφυρή περιγραφή του για την αντιστοίχηση της αγοραστικής δύναμης των μισθών που είναι copy paste από Δελτίο Τύπου της 26ης Αυγούστου», σχολιάζουν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη.

Και προσθέτουν οι ίδιες πηγές: «Ή η διατυπωμένη εδώ και τρία χρόνια πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για ανάπτυξη Made in Greece».