Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για ομιλία Αλέξη Τσίπρα: Το rebranding κατέληξε replay

«Ο κ. Τσίπρας εμφανίστηκε σήμερα 11 χρόνια μετά το περίφημο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, που σαν αποτέλεσμα είχε ένα τρίτο αχρείαστο μνημόνιο, κεφαλαιακούς ελέγχους και την επιβολή 30 νέων φόρων και εισφορών, να προτείνει αόριστες και ακοστολόγητες υποσχέσεις», σημειώνει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σχολιάζοντας την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει, «Το μόνο συγκεκριμένο που επιβεβαίωσε ήταν η συνήθης τακτική του για επιβολή νέων φόρων, που την βάφτισε ‘’πατριωτική εισφορά’’, χωρίς να προσδιορίζει ποιους θα αφορά, αλλά κρίνοντας από τα πεπραγμένα του στοχοποιεί και πάλι τη μεσαία τάξη».

«Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αντίθετα έχει εμπράκτως αποδείξει ότι η πολιτική μείωση φόρων είναι βασική πολιτική της επιλογή», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Για μεταναστευτικό ισοζύγιο

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών συνεχίζει την κριτική του προς τον πρώην πρωθυπουργού, υπογραμμίζοντας: «Επιπλέον, ο κ. Τσίπρας αναφερόμενος σε θετικό μεταναστευτικό ισοζύγιο και το παράδειγμα της Ισπανίας, προφανώς λησμονεί την αποτυχημένη μεταναστευτική πολιτική του, με τις γνωστές εικόνες ντροπής της περιόδου 2015-2016 να είναι ακόμα νωπές».

«Το rebranding κατέληξε replay»

«Όσο για τα οικονομικά στοιχεία που παρέθεσε, κατανοούμε ότι ψάχνει εναγωνίως ο κ. Τσίπρας να βρει έστω και ένα δείκτη που εμφάνισε βελτίωση κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, καθώς σχεδόν όλοι οι μακροοικονομικοί και δημοσιονομικοί δείκτες δείχνουν το τέλμα που βρέθηκε η χώρα επί των ημερών του. Ενδεικτικά μόνο υπενθυμίζεται ότι οι μέσες αμοιβές ανά εργαζόμενο την πενταετία Τσίπρα όχι μόνο δεν αυξήθηκαν, αλλά το 2019 ήταν 6,8% μικρότερες από το 2014. Οι καταθέσεις των νοικοκυριών μειώθηκαν κατά 13,3%, η αύξηση των επενδύσεων ήταν μηδενική και το Χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρ’όλα τα νέα μνημονικά μέτρα που έφερε, αυξήθηκε αντί να μειωθεί καθώς συμπιέστηκε ο ρυθμός ανάπτυξης», επισημαίνει και «το rebranding κατέληξε replay», καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου.

Διαβάστε ακόμη:

→ Κυβερνητικές πηγές για Αλέξη Τσίπρα: Διαστρεβλώνει την πραγματικότητα για την «μαύρη περίοδο» 2015-2019