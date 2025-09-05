ΠΑΣΟΚ: Η Μαύρη Βίβλος της διακυβέρνησης της ΝΔ στην Δικαιοσύνη και τους θεσμούς

Το τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο της Μαύρης Βίβλου της διακυβέρνησης της ΝΔ με τον τίτλο «Αποτύχατε στον τομέα της Δικαιοσύνης, των Θεσμών και της Διαφάνειας» παρουσίασαν σήμερα οι υπεύθυνοι του ΠΑΣΟΚ.

Ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς και οι επικεφαλής των τομέων Ευαγγελία Λιακούλη, Παναγιώτης Δουδωνής, Παναγιώτης Βλάχος, Κωνσταντίνα Γεωργάκη, Χρήστος Κακλαμάνης, παρουσίασαν στοιχεία που αποδεικνύουν την οπισθοδρόμηση της χώρας και την σοβαρή υποβάθμιση της Δικαιοσύνης, των Ανεξάρτητων Αρχών και της κρατικής διοίκησης.

Συμπερασματικά ανέφεραν: «Επί των ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη έλαβε χώρα η πιο οργανωμένη προσπάθεια πλήρους ελέγχου της δικαιοσύνης και των ανεξάρτητων αρχών από την εκτελεστική εξουσία. Είδαμε κάποιες σκανδαλώδεις αποφάσεις υπέρ των ισχυρών, οικοδομήθηκε ένα καθεστώς ατιμωρησίας που συνοδεύει τα σκάνδαλα των υπουργών και, βέβαια, συνεχίστηκαν οι μεγάλες καθυστερήσεις στην ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης».

«Η κυβέρνηση κουρελιάζει το Σύνταγμα»

Πρόκειται είπαν, «για μία κυβέρνηση η οποία κουρελιάζει το Σύνταγμα, όταν δεν τη βολεύει, κρύβεται πίσω από το άρθρο 86, όταν είναι να απαλλάξει υπουργούς, ενώ την ίδια στιγμή το καταγγέλλει. Είναι μια κυβέρνηση, η οποία έδειξε ότι δεν εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη, δεν πιστεύει στην ανεξαρτησία των θεσμών. Δεν εφαρμόζει δικαστικές αποφάσεις, όταν αυτές δεν της αρέσουν, είτε αποφάσεις όπως εκείνη του Συμβουλίου της Επικρατείας όπου όρισε ότι πρέπει να ενημερωθεί πολιτικός αρχηγός, ο Νίκος Ανδρουλάκης, για τους λόγους παρακολούθησης είτε αποφάσεις που αφορούν σε άλλα ζητήματα όπως είναι τα αναδρομικά των συνταξιούχων».

Η κυβέρνηση υποστήριξαν ακόμη «Προσβάλλει και απαξιώνει τη δικαιοσύνη. Δεν σέβεται το δικαστικό σώμα. Ακόμη πιο απροκάλυπτη υπήρξε η παρέμβαση στις ανεξάρτητες αρχές. Υπήρξε χυδαία στοχοποίηση των μη αρεστών επικεφαλής που προσπάθησαν ενσυνείδητα να ασκήσουν συνταγματικές αρμοδιότητες. Έλαβαν χώρα με τρόπο μη νόμιμο και με τη σύμπραξη λαϊκίστικης ακροδεξιάς αλλαγές σε διορισμούς προσώπων. Τέθηκαν με συστηματικό τρόπο διαρκή προσκόμματα στην ανεξάρτητη λειτουργία τους.

«Ανέκδοτο η αξιολόγηση»

Είπαν ακόμη: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει καταστήσει ανέκδοτο την αξιολόγηση. Ταυτόχρονα, το νέο πειθαρχικό δίκαιο στοχεύει πιο πολύ στο να εκφοβίσει τους υπαλλήλους, παρά να αποκαταστήσει την ομαλή λειτουργία της διοίκησης.

Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τη δημόσια διοίκηση και το κράτος ως λάφυρο. Η λειτουργία των θεσμών και της δικαιοσύνης είναι βασικός δείκτης της ποιότητας μιας δημοκρατίας. Παράλληλα, οι ισχυροί θεσμοί είναι προαπαιτούμενο για μια ισχυρή και μακροπρόθεσμα βιώσιμη ανάπτυξη. Χωρίς ένα ισχυρό κράτος που θα διαχέει με διαφάνεια τους επενδυτικούς πόρους, χωρίς μία αξιόπιστη δημόσια διοίκηση η οποία θα στελεχώνεται από τους βέλτιστους κρατικούς λειτουργούς, χωρίς μία επίκαιρη στη λήψη αποφάσεων και ταυτόχρονα ποιοτική και ανεξάρτητη δικαιοσύνη, χωρίς θεσμικά αντίβαρα στις υπερεξουσίες, δεν μπορεί να διαμορφωθεί η Ελλάδα του αύριο, η Ελλάδα της δημοκρατίας, της ισχυρής ανάπτυξης, της δίκαιης κοινωνίας. Περισσότερη δικαιοσύνη σημαίνει περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη ευημερία».

Η Ευαγγελία Λιακούλη υποστήριξε ότι «Έξι χρόνια, λοιπόν, κυβέρνηση και καμία μεγάλη μεταρρύθμιση δεν είδαμε στην Δικαιοσύνη. Η έκθεση του Justice Scoreboard 2025, δίνει την γενική εικόνα της Ελλάδας από το 2021 ως και το πρώτο εξάμηνο του 2024: Χαμηλή εμπιστοσύνη των πολιτών, μεγάλες καθυστερήσεις, προβλήματα στελέχωσης, ελλείψεις στην ψηφιοποίησης και βεβαίως ζητήματα ανεξαρτησίας. Τι άλλο λέει η έκθεση της Ευρώπης; Ότι στην Ελλάδα, οι πολίτες αντιλαμβάνονται την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης κατά 30% ότι είναι ανεξάρτητη, το 70% δηλαδή των Ελλήνων πολιτών λέει ότι δεν είναι ανεξάρτητη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος των πολιτών που εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη είναι 54%. Δηλαδή 24 μονάδες διαφορά. Ο χρόνος εκδίκασης αστικών και εμπορικών δικών στην Ελλάδα είναι περίπου 746 μέρες, στην Ε.Ε. είναι 282 ημέρες.

Ο χρόνος της απονομής της Δικαιοσύνης: Η Ελλάδα κατέχει δυστυχώς ακόμη και σήμερα τις τελευταίες θέσεις στην Ε.Ε. Τέταρτοι-τρίτοι-πέμπτοι από τέλος από το τέλος. Ο χρόνος επίλυσης των αστικών και εμπορικών υποθέσεων στον πρώτο βαθμό προσεγγίζει τις 800 μέρες, είναι 2,2 χρόνια υψηλότερος από κάθε χώρα μέλος της Ευρώπης».