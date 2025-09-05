Αλ. Τσίπρας: Εθνικό Σχέδιο Ανάταξης με ορίζοντα 5ετίας – Σφοδρή επίθεση σε Κ. Μητσοτάκη

«Χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πυξίδα και είναι ανάγκη να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αυτή όλες οι παραγωγικές κοινωνικές τάξεις. Αυτό, που με δυο λόγια, έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η πατρίδα, είναι ένας νέος πατριωτισμός» υπογράμμισε ο Αλ. Τσίπρας μιλώντας στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη, περιγράφοντας ταυτόχρονα τη μετεξέλιξη και την εμβάθυνση της έννοιας του νέου εθνικού πατριωτισμού, στην οποία είχε αναφερθεί και πρόσφατα.

Αναφερόμενος στους άξονες που πρέπει να κινηθεί το επόμενο διάστημα η ελληνική οικονομία προτείνει μεταξύ άλλων την δημιουργία ενός Ταμείου με μία μόνο προτεραιότητα: Τη στήριξη των Νέων Γενεών. Με χρήματα που θα αντληθούν από τα πολύ υψηλά εισοδήματα μέσα από εισαγωγή της Πατριωτικής Εισφοράς και μέσω της αναδιανομής ώστε οι έχοντες να συμβάλλουν στο μέλλον αυτού του τόπου. Με στόχο στηριχθεί η νέα γενιά. Δηλαδή τη στήριξη της Παιδείας, την έρευνας και της καινοτομία, αλλά και της νεανικής Στέγης.

«Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό»

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Αλ. Τσίπρας «χρειαζόμαστε έναν Νέο Πατριωτισμό. Που κατανοεί την υγιή οικονομία, το στέρεο και σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο, την κοινωνική συνοχή, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και το κράτος, ως όρο για την ασφάλεια και την πρόοδο της πατρίδας μας».

Ταυτόχρονα προτείνει ένα νέο παραγωγικό μοντέλο και την χρηματοδότησή του μέσα από τη δημιουργία ενός Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης με στόχο την κατεύθυνση και υλοποίηση επενδύσεων σε τομείς στρατηγικής προτεραιότητας, της σύμπραξης του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, και της μόχλευσης ιδιωτικών κεφαλαίων.

Συνολικά παρουσίασε τους 9 βασικούς άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάταξης με ορίζοντα πενταετίας με στόχο την ευημερία και γιατί όπως ανέφερε χωρίς κοινωνική συνοχή, δεν υπήρξε και δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη.

Στους άξονες αυτούς περιλαμβάνονται:

Ισχυρό και δίκαιο κράτος, Αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, Στήριξη της εργασίας, Ανθεκτικότητα και ενεργειακή ασφάλεια, Δημογραφική ανθεκτικότητα, Μείωση ιδιωτικού χρέους, Τεχνολογική αναβάθμιση και ψηφιακή αυτονομία, Αναδιανομή και Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης, Εθνική Ασφάλεια.

«Η χώρα χρειάζεται άμεσα ένα μεγάλο αναπτυξιακό σοκ. Ένα σοκ εφάμιλλο των αντίστοιχων της περιόδου Τρικούπη και Βενιζέλου. Διαφορετικά, θα χάσει οριστικά το τρένο της σύγκλισης και θα βρεθεί εκ νέου σε συνθήκες υπαρξιακής κρίσης» επεσήμανε γιατί όπως ανέφερε αν επιμένουμε να σπέρνουμε κοινωνική αδικία, εργασιακή απορρύθμιση, διαφθορά και απληστία των κερδών, θα θερίσουμε αδιέξοδο.

Βολές κατά ΝΔ

Ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε την κυβέρνηση της ΝΔ έχει όλη την ευθύνη γιατί δεν έκανε τίποτε από αυτά που η οικονομία χρειάζεται και η κοινωνία έχει ανάγκη και έτσι σήμερα, η πατρίδα μας πορεύεται για μια ακόμη φορά με πυξίδα τις παλιές χρεοκοπημένες συνταγές. Χαρακτήρισε δείκτες ντροπής όλους τους δείκτες που δείχνουν την προϊούσα κοινωνική και οικονομική αποσάθρωση

«Χρόνο με το χρόνο, απομακρυνόμαστε από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν από την κρίση, το κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα ήταν κοντά στο 80%, του μέσου όρου της Ε.Ε. Σήμερα είναι κοντά στο 60%» υπογράμμισε και τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρξουν άμεσα αποφάσεις, τώρα, που θα αλλάξουν τη ρότα του σκάφους, γιατί οδηγούμαστε στα βράχια. «Είναι κενό γράμμα ό,τι κι αν λέμε για καλύτερη Ελλάδα το 2030, αν δεν αποκαταστήσουμε την δυνατότητα του κράτους να υπάρχει και να λειτουργεί με δικαιοσύνη» ανέφερε.

Αναφερόμενες στις αλλεπάλληλες αποκαλύψεις σκανδάλων και συνολικά για τα έργα και τις ημέρες της κυβέρνηση σημείωσε ότι υπάρχει ένα τεράστιο ηθικό ζήτημα «που στις μέρες μας έχει γίνει κυρίαρχο πολιτικό, κοινωνικό, αλλά και οικονομικό ζητούμενο. Την εντιμότητα. Γιατί η διαφθορά που ξεκινάει από θύλακες της κυβέρνησης διαβρώνει το κράτος. Γιατί η αναξιοκρατία, που ξεκινάει από το Μαξίμου διαβρώνει την εμπιστοσύνη στο κράτος. Γιατί η μεροληψία, η εύνοια για τους «δικούς μας», για τους έχοντες, για συγγενείς και φίλους, για κομματικούς παράγοντες, που ξεκινάει από την εκτελεστική εξουσία, απλώνεται στη Δικαιοσύνη, και απαξιώνει το κράτος».

Τέλος μίλησε χαρακτηριστικά για ένα νέο όραμα συνεισφοράς για να κάνουμε καλύτερη την πατρίδα μας. «Ακούω, συχνά, όλοι πιστεύω το ακούμε, το στερεότυπο της απογοήτευσης:

Αυτή είναι η Ελλάδα…

Ιδίως όταν βλέπουμε την κρατική αναποτελεσματικότητα αλλά και την αδικία, την αναξιοκρατία, τη διαφθορά. Όταν βλέπουμε τα επιδοτούμενα κομματικά στελέχη να κυκλοφορούν με τις Πόρσε.

Από την άλλη όμως υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα, που πρέπει να αναδείξουμε. Της δημιουργίας, της αλληλεγγύης και του φιλότιμου. Του γνήσιου πατριωτισμού.

Η Ελλάδα της αξέχαστης Αθηνάς Παπαχρήστου, που δώρισε το υστέρημά της για την αγορά ενός ασθενοφόρου. Αυτή είναι η Ελλάδα!» τόνισε.

«Έχουμε υποχρέωση να συμβάλουμε όλοι, ώστε αυτή η φράση να γίνει από μοιρολατρία περηφάνεια» τόνισε.