Πλεύρης: Η Ελλάδα δεν είναι πλέον θελκτική για παράνομη μετανάστευση

Επισκέψεις σε δομές φιλοξενίας στη Βόρεια Ελλάδα, σε Καβάλα, Δράμα και Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης, πραγματοποίησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο Θάνος Πλεύρης ενημερώθηκε για τη λειτουργία των δομών, ενώ είχε συναντήσεις με τους διοικητές και τους εργαζόμενους, επισημαίνοντας τον καθοριστικό ρόλο τους στη διαχείριση του μεταναστευτικού.

Ο υπουργός κατέστησε σαφές σε όλες τις επισκέψεις του ότι το νομοσχέδιο που πρόσφατα έγινε νόμος του κράτους αφορά στον ουσιαστικό περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης.

Τόνισε ότι όποιος εισέρχεται παράνομα στη χώρα μας, διαπράττει πολύ σοβαρό ποινικό αδίκημα, το οποίο δεν αντιμετωπίζεται με κορώνες δήθεν ευαισθησίας, αλλά με συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες πολιτικές.

Υπογράμμισε επίσης ότι δεν υφίστανται πλέον παράγοντες που να καθιστούν την Ελλάδα θελκτική για την παράνομη μετανάστευση, καθώς ο παράνομος μετανάστης θα αντιμετωπίζεται ως παράνομος, όπως προβλέπει ο νόμος: επιστροφή ή φυλακή. Προτεραιότητα, όπως είπε, αποτελεί η στήριξη των τοπικών κοινωνιών.

Ο κ. Πλεύρης προανήγγειλε ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα επισκεφθεί όλες τις δομές της Βόρειας Ελλάδας, ώστε να έχει ιδία αντίληψη για τις ανάγκες και να εξεταστούν τρόποι ενίσχυσης.

Τέλος, επανέλαβε ότι δεν υπάρχει σχέδιο αύξησης δομών, αλλά αντιθέτως στόχος είναι το κλείσιμό τους ή η μετατροπή επιλεγμένων σε κλειστού τύπου.