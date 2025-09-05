Ν. Φαραντούρης στη Naftemporiki TV για ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου: Κάποιοι σε Αθήνα και Λευκωσία δεν επιθυμούσαν το project

«Φάνηκε από την πρώτη στιγμή ότι κάποιοι, στην Αθήνα ή στη Λευκωσία, δεν επιθυμούσαν να υλοποιηθεί αυτό το project» τόνισε ο Ευρωβουλευτής και μέλος της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας, Νικόλας Φαραντούρης, μιλώντας από τη ΔΕΘ στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής και την εκπομπή Rush Hour, με τον Παύλο Πανταζόπουλο, για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Μάλιστα, αναφερόμενος στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο κ. Φαραντούρης επισήμανε ότι «η σκιά της διαφθοράς πάνω από ένα τέτοιο γεωπολιτικό project, έρχεται να απονομιμοποιήσει και να ισοπεδώσει τελείως ένα τεράστιο project που θα ήταν τεράστιας σημασίας για τον Ελληνισμό».

Ακόμη, χαρακτήρισε «άφρονες» όσους ελέγχονται ή θα ελεγχθούν για διαφθορά μαζί με «αυτούς που μας κυβερνούν» κι αναρωτήθηκε με νόημα αν «έχουν επίγνωση τι φέρουν στις πλάτες τους αυτήν την περίοδο που η χώρα μας κυκλώνεται από απειλές πανταχόθεν».