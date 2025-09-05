ΔΕΘ: Στο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας αύριο η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία στις 6.00 το απόγευμα θα βρεθεί στο πλευρό των εποχικών πυροσβεστών, στο συλλαλητήριο των ενστόλων στον Λευκό Πύργο.

Νωρίτερα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας θα επισκεφθεί το Μνημείο του Ολοκαυτώματος του Χορτιάτη, «όπου πριν λίγες ημέρες, στις 2/9/25, τιμήθηκε η επέτειος των 81 ετών από το Ολοκαύτωμα του Μαρτυρικού χωριού και το ξεκλήρισμα των κατοίκων από τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής». Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του κόμματος, «σήμερα συμπληρώνονται 81 χρόνια από τότε που εκτελέσθηκε στην Καισαριανή η Εθνική Ηρωίδα της Αντίστασης, Ηρώ Κωνσταντοπούλου, γεγονός που υπενθύμισε η Ζωή με ανάρτησή της».

Συνάντηση με αγρότες 2 χρόνια μετά τον Daniel

Αύριο Σάββατο 6/9/25, δύο χρόνια μετά την κακοκαιρία Daniel, η κ. Κωνσταντοπούλου θα συναντηθεί στη 1 μ.μ. στον Πλατύκαμπο Λάρισας με μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού, «αγρότες και κτηνοτρόφους, που εξακολουθούν να δοκιμάζονται σκληρά από τις συνέπειες των καταστροφών και των ζημιών, που δεν έχουν αποκατασταθεί και θα επισκεφθεί μαζί τους πληγείσες περιοχές».

Στις 6.00 μ.μ. της ίδιας ημέρας θα βρεθεί, «όπως κάθε χρόνο, στο μεγάλο συλλαλητήριο των εργαζομένων, των Εργατικών Σωματείων και Συνδικάτων, των κοινωνικών κινημάτων, των φορέων, συλλογικοτήτων, των φοιτητών και μαχόμενων ανθρώπων, που διαδηλώνουν για την ζωή και την αξιοπρέπειά τους, αλλά και για το πάνδημο αίτημα για Δικαιοσύνη».

Συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή, 12/9

Την Πέμπτη 11/9 η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας θα πραγματοποιήσει την επίσκεψή της στα περίπτερα της ΔΕΘ, για να συνομιλήσει με εκθέτες, ελεύθερους επαγγελματίες, ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, αλλά και τους πολίτες που επισκέπτονται την ΔΕΘ.

Το πρωί της Παρασκευής 12/9/25 θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη Τύπου της Πλεύσης Ελευθερίας στην αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης.