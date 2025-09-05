Ν. Ανδρουλάκης: Δέκα χρόνια κυβερνούν Τσίπρας και Μητσοτάκης, ας αναλογιστεί ο λαός την προσφορά και την αξιοπιστία τους

Δριμεία κριτική άσκησε εκ νέου ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της σε κρίσιμα ζητήματα της εξωτερικής μας πολιτικής, ενώ εξαπέλυσε «πυρά» τόσο κατά του Κ. Μητσοτάκη όσο και κατά του Αλ. Τσίπρα.

«Ρωτάω τον Πρωθυπουργό στις αρχές Φεβρουαρίου ποιο είναι το σχέδιο πόντισης του καλωδίου. Μου απάντησε ότι το έργο συνεχίζεται κανονικά και ξαφνικά βλέπουμε η μεν Τουρκία να λέει “ελάτε να αδειοδοτηθείτε από εμένα, άρα περάστε από τον πάγκο του χασάπη” και η δε Κύπρος με την οποία έχουμε εθνικούς δεσμούς, σήμερα λέει άλλα από αυτά που λέει η κυβέρνηση και έχουμε δημόσια αντιπαράθεση. Είναι εικόνα της Ελλάδας σε δημόσιο επίπεδο, -έχουμε που έχουμε τα προβλήματα με την Τουρκία-, να μπαίνουμε σε αντιπαράθεση και με την Κύπρο; Αυτά έπρεπε να λυθούν εκ των προτέρων» ανέφερε στον απόηχο των τελευταίων αρνητικών εξελίξεων στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ αποδοκιμάζοντας έντονα τη δημόσια εικόνα αντιπαράθεσης της ελληνικής κυβέρνησης με την Κύπρο.

Και ανέδειξε πως η Τουρκία αξιοποίησε προς όφελός της το δόγμα περί “ήρεμων νερών”: «Τα “ήρεμα νερά” τα χρησιμοποίησε η Τουρκία και προς την Ευρώπη και προς την Αμερική και είναι η μόνη που κέρδισε. Προς την Ευρώπη, για να ενταχθεί στα προγράμματα ευρωπαϊκών εξοπλισμών. Προς την Αμερική, για να κουβεντιάζουν το ξεμπλοκάρισμα των F-35. Εμείς τι κερδίσαμε; Φτιάξαμε ένα αφήγημα ότι με την Τουρκία υπάρχει μια αποκλιμάκωση. Η Τουρκία το αξιοποίησε προς όφελός της τόσο προς την Ευρώπη όσο και προς την Αμερική και ρωτώ: εμείς πρακτικά τι κερδίσαμε; Να μην μπορούμε να ποντίσουμε το καλώδιο;»

Για τη Μέση Ανατολή

Ως προς τις εξελίξεις στο μεσανατολικό, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε: «Κατάφερε η Νέα Δημοκρατία να ταυτίσει την Ελλάδα με τον Νετανιάχου σε έναν απόλυτο βαθμό, κάτι που κανένα άλλο κράτος δεν κατάφερε. Και το λέω ειρωνικά βεβαίως. Γίνεται εθνοκάθαρση στη Γάζα και η μόνη χώρα η οποία πανευρωπαϊκά χαϊδεύει τον Νετανιάχου, είναι η Ελλάδα».

Αναφερόμενος στα σκάνδαλα διαφθοράς επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και τις αντιθεσμικές πρακτικές σημείωσε ότι «βλέπουμε αναξιοπιστία, διαφθορά και αβεβαιότητα. Έχουν κατασκηνώσει στη χώρα μας οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς και συνεχώς έρχονται δικογραφίες στη Βουλή, για υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Δεν σκανδαλολογώ, είναι η πραγματικότητα. Και αντί να επιτρέπουμε την έρευνα, την απαγορεύει ο Πρωθυπουργός επιστρατεύοντας πρακτικές όπως η πρόσφατη να φύγουν οι βουλευτές από τη Βουλή, να πάνε σπίτια τους και να ψηφίσει το 1/3 επιστολικά για να τους ελέγξουν».

Ο κ. Ανδρουλάκης στάθηκε με έμφαση σε θέματα οικονομίας.

«Η ακρίβεια είναι στα ύψη. Αυτή τη στιγμή, η ακρίβεια σε σχέση με τα εισοδήματα του Ελληνικού λαού είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα. Δεν αντιμετωπίζεται, δεν γίνονται έλεγχοι στην αγορά, τα πρόστιμα που έχουν μπει είναι πολύ μικρά. Η ενιαία αρχή καταναλωτών που προτείναμε, δεν έγινε για να υπάρχει ένα κλίμα στην κοινωνία. Κεφάλαιο Τράπεζες: Τις πληρώσαμε με δισεκατομμύρια ευρώ για ανακεφαλαιοποιήσεις γιατί πρέπει να έχουμε ένα σταθερό τραπεζικό σύστημα. Και βγάζουν κέρδη, το 2022, 3,27 δισ., το 2023, 3,65 δισ. και το 2024, 4,5 δισ. Δεν είναι όλα επενδύσεις, είναι η διαφορά επιτοκίου καταθέσεων χορηγήσεων και χρεώσεις. Υιοθετήθηκε κάποια πολιτική για να πιέσουμε τις τράπεζες;» αναρωτήθηκε.

Για το δημογραφικό

Ενώ για το δημογραφικό, που αποτελεί πολιτικό πρόταγμα για το ΠΑΣΟΚ έχοντας καταθέσει την 3η του Σεπτέμβρη πλήρες σχέδιο, ο κ. Ανδρουλάκης κατέδειξε: «Είναι ανέκδοτο να λέτε ότι η Νέα Δημοκρατία ανέδειξε το δημογραφικό και ήρθαμε εκ των υστέρων εμείς. Καταρχάς, όταν συνάντησα τον Πρωθυπουργό στις 2 Δεκεμβρίου, του έθεσα το θέμα με συγκεκριμένες προτεραιότητες. Η Νέα Δημοκρατία τον Ιούνιο είπε ότι θα προτείνει κάποια θέματα. Ποια είναι η πολιτική της; Για τις οικογένειες με δύο παιδιά έχουμε από τις χειρότερες φορολογικές πολιτικές. Έχουμε 10-12% υψηλότερο συντελεστή σε σχέση με χώρες όπως είναι η Πορτογαλία και η Ιρλανδία που έχουν επίσης πολύ μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα».

Έκανε μάλιστα εκτενή αναφορά στους 3 πυλώνες μέτρων για το δημογραφικό που παρουσίασε προχθές το ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ως προς την πολιτική στόχευση του Κινήματος ότι «πρέπει να γίνει είναι μια νέα αρχή στη χώρα, μια τομή και για εμένα είναι ευκαιρία στις επόμενες εθνικές εκλογές να μπει ένα τέλος στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Του έδωσε ο λαός δύο φορές κοντά στο 40% και εκθέτει συνεχώς τη χώρα αντί να είμαστε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Διότι πως πας να διαπραγματευτείς περισσότερα προγράμματα, περισσότερα έργα, πως πας να διαπραγματευτείς για τα εθνικά σου συμφέροντα, πως πας να διαπραγματευτείς για την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και τον ευρωστρατό, όταν δεν έχεις αξιοπιστία;»

Για το κύκλωμα στην Κρήτη

Κληθείς να σχολιάσει τις αποκαλύψεις για το κύκλωμα στην Κρήτη και τους διαλόγους του Πάνου Καμμένου που έχουν βγει στη δημοσιότητα, ανέφερε: «Είναι σοκαριστικό ότι είχαμε για πέντε περίπου χρόνια υπουργό Εθνικής Άμυνας, έναν άνθρωπο που βλέπουμε τι σχέσεις είχε με τον υπόκοσμο. Δεν είναι σοκαριστικό; Κάποιοι έχουν ευθύνη για αυτό, θα μας απαντήσουν; Μιλώ για την προηγούμενη κυβέρνηση».

Για το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αλ. Τσίπρα

Ερωτηθείς για τη φημολογία περί ίδρυσης κόμματος από τον κ. Τσίπρα, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε: «Αυτή τη στιγμή ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Πρωθυπουργός συζητείται αν θα κάνει κόμμα. Ακόμη και αυτό δείχνει μια θεσμική απρέπεια. Δεν είναι παράλογο ένας εν ενεργεία βουλευτής να επιτρέπει όλη αυτήν τη φημολογία χωρίς να ξεκαθαρίζει τη στάση του; Αλλά δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ το αφορά να κάνει τη δουλειά του σωστά, ώστε να οικοδομήσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τον ελληνικό λαό που θα εκφραστεί με πολιτική αλλαγή στις εθνικές εκλογές».

«Δέκα χρόνια κυβερνούν ο κ. Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης. Θα αναλογιστεί ο ελληνικός λαός, αν αυτά που του προσέφεραν και οι δύο, ήταν ανάλογα των προσδοκιών του. Ήταν ανάλογα των δεσμεύσεων ή άλλα είπαν και άλλα έκαναν και οι δύο; Θα μετρήσουμε την αξιοπιστία, τη σοβαρότητα, τις λύσεις για τη χώρα και την ιδεολογίας μας και θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός, ποιον θεωρεί πιο αξιόπιστο, πιο συνεπή και πιο ουσιαστικό σε αυτά που προτείνει για την επόμενη μέρα της χώρας» κατέληξε.