ΚΚΕ για το δυστύχημα στον Προαστιακό: Εγκληματικές ευθύνες κυβέρνησης και ΟΣΕ για την κατάσταση στον σιδηρόδρομο

«Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την φύλαξη των σιδηροδρομικών γραμμών και την ολοκλήρωση της υπογειοποίησή τους μέχρι τον Πειραιά», ζητά με ανακοίνωσή του το Κομμουνιστικό Κόμμα, μετά το δυστύχημα στον Προαστιακό.

Σε σχετική ανακοίνωση, το ΚΚΕ τονίζει: «Ένα ακόμα τραγικό θανατηφόρο δυστύχημα προστίθεται στον μακρύ μακάβριο κατάλογο συνανθρώπων μας που έχασαν τη ζωή τους σε αφύλακτες διαβάσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο, αναδεικνύοντας τις εγκληματικές ευθύνες κυβέρνησης και ΟΣΕ για την κατάσταση στον σιδηρόδρομο και διαλύοντας τις κυβερνητικές μεγαλοστομίες περί αναβάθμισης κι εκσυγχρονισμού του, ιδιαίτερα μετά το έγκλημα στα Τέμπη.

»Στο συγκεκριμένο μάλιστα σημείο, στο κέντρο της πρωτεύουσας, έχουν χαθεί πολλές ανθρώπινες ζωές και οι μαζικοί φορείς της περιοχής, σωματεία και συνδικάτα έχουν επανειλημμένα θέσει το αναγκαίο ζήτημα της υπογειοποίησης των γραμμών» επισημαίνει το ΚΚΕ σε σχόλιο του και καταλήγει:

«Χωρίς άλλη καθυστέρηση η κυβέρνηση, σε συνεργασία με την Περιφέρεια, τον Δήμο και τον ΟΣΕ, πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την φύλαξη των γραμμών και την υπογειοποίησή τους, που πρέπει άμεσα να ολοκληρωθεί και να φτάσει μέχρι τον Πειραιά».