Π. Καμμένος για ηχητικά: Αν συνεχίσουν τον πόλεμο, θα κατέβω πάλι στην πολιτική

Προσπάθεια δολοφονίας του χαρακτήρα του κατήγγειλε ο Πάνος Καμμένος, κάνοντας λόγο για επιλεκτική διαρροή δικών του διαλόγων από μία ολόκληρη δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη.

Σε γραπτή δήλωσή του που διαβάτσηκε στον τηλεοπτικό σταθμό Open, με φόντο τη δημοσιοποίηση δεύτερου ηχητικού –όπου ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης ζητεί εκ νέου από τον κ. Καμμένο να ασκήσει επιρροή αναφορικά με την εκλογή μητροπολίτη- ο πρώην υπουργός Άμυνας επεσήμανε ότι «μου τηλεφωνούν 500 άνθρωποι την ημέρα. Πώς να πάρω στα σοβαρά κάποιον, που πιστεύει ότι μπορεί να μεσολαβήσει ο Τραμπ για να γίνει μητροπολίτης ένας αρχιμανδρίτης. Αυτά είναι γελοιότητες. Πλάκα του έκανα προφανώς!».

«Επιχειρούν δολοφονία του χαρακτήρα μου»

Ο κ. Καμμένος επεσήμανε ότι «δεν θυμάμαι, αν υπάρχουν και άλλες συνομιλίες μου» και διερωτήθηκε: «Γιατί άραγε διαρρέουν επιλεκτικά από μια δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, μόνο δικούς μου διαλόγους;»

«Επιχειρούν δολοφονία του χαρακτήρα μου» κατήγγειλε ο κ. Καμμένος και πρόσθεσε: «Φοβούνται μήπως επιστρέψω». «Αν συνεχίσουν τον πόλεμο, θα κατέβω πάλι στην πολιτική» συμπλήρωσε.

Κληθείς να σχολιάσει τις αναφορές περί δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, είπε: «Με τον Τσίπρα διατηρώ ακόμη καλές σχέσεις. Μας χώριζαν και μας χωρίζουν μόνο οι Πρέσπες».